Dernières d'Arkema Première Ligue, les joueuses de l'ASSE doivent absolument prendre des points ! L'équipe de Sébastien Joseph enchaîne avec un second déplacement sur la pelouse de Fleury. Suivez la rencontre en live

Après 9 journées d'Arkema Première Ligue, le bilan de l'AS Saint-Etienne n'est franchement pas bon. 1 victoire, 1 nul et 7 défaites... Face à Fleury 5ème, les Vertes espèrent pouvoir inverser la donne.

Le match de l'ASSE en live

Diffusé sur la chaîne YouTube de l'Arkema Première Ligue, le match est disponible pour tout le monde. Vous pouvez le suivre juste ici !