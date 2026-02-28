La 25ᵉ journée de Ligue 2 continue ce samedi. Avant le déplacement de l’ASSE à Pau ce soir, deux matchs étaient programmés à 14h. Rodez voulait poursuivre sa belle série à Guingamp pendant qu’un choc d’outsiders opposait le Red Star au Mans. Résumé et résultats.

Depuis sa victoire face à Troyes le 24 janvier dernier, Guingamp n’a plus gagné en Ligue 2. Les Bretons souhaitaient se relancer à domicile cet après-midi face à Rodez. Si l’EAG est sur une mauvaise série, les ruthénois vivent l’inverse depuis plusieurs semaines. Le RAF n’a plus perdu depuis le 7 novembre et reste sur dix matchs sans défaite en championnat. Un succès pouvait permettre aux Aveyronnais de revenir potentiellement à un point du top 5.

Un choc entre les deux outsiders de Ligue 2

Installés dans le top 5 de Ligue 2 depuis quelques temps, le Red Star et Le Mans s’affrontaient cet-après-midi au Stade Bauer. Les deux outsiders du championnat étaient à égalité de points avant la rencontre et avaient la même ambition : s’imposer pour revenir à hauteur de l’ASSE.

Un choc qui s’annonçait comme déterminant pour la fin de saison des deux équipes. Les audoniens qui enchaîneront la semaine prochaine par un nouveau choc face à l’ASSE se devaient de prendre des points. Les Manceaux de leur côté voulaient retrouver le succès, deux semaines après la fin de plusieurs mois d’invincibilité en Ligue 2.

Guingamp et Rodez se neutralisent...

Guingamp et Rodez se sont quittés sur un match nul (0-0) au stade du Roudourou à l’issue d’une rencontre indécise et longtemps fermée. Les Bretons ont pourtant cru ouvrir le score dès la 4e minute par Mafouta, mais le but a été refusé pour une position de hors-jeu. Dominateurs en début de match, les Guingampais ont ensuite vu les Ruthénois prendre progressivement confiance.

Rodez s’est montré dangereux à plusieurs reprises, notamment par Arconte, dont la reprise a trouvé le poteau à la 25e minute. Les visiteurs ont également poussé au retour des vestiaires, profitant d’un temps faible breton, sans toutefois réussir à cadrer leurs tentatives les plus lointaines. De son côté, Guingamp a manqué de précision dans le dernier geste, à l’image des frappes non cadrées de Sidibé ou Ahile.

En fin de rencontre, Mafouta a eu la balle de match, mais Braat s’est interposé avec autorité. Malgré trois minutes de temps additionnel et une ultime pression bretonne, le score n’a pas évolué. Un nul frustrant pour l’EAG, tandis que Rodez repart avec un point précieux après avoir su résister dans les moments chauds.

Le Red Star et le Mans également !

Le Red Star et Le Mans se sont neutralisés (0-0) au stade Bauer à l’issue d’un choc tendu et pauvre en occasions, entre deux formations au coude-à-coude dans la course à la montée. Dans une première période fermée, les Manceaux ont cru ouvrir le score à la demi-heure de jeu, mais le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Malgré une légère domination sarthoise et davantage d’énergie dans les duels, les occasions franches sont restées rares, à l’image des trois tirs cadrés recensés lors du premier acte.

Au retour des vestiaires, la rencontre est devenue plus électrique que spectaculaire. Les fautes se sont multipliées, les cartons aussi, et le jeu s’est haché. Le Red Star a toutefois eu les meilleures opportunités, notamment par Hachem de la tête, repoussé par le gardien mancelle, puis par Benali dont la demi-volée n’a pas trouvé le cadre en fin de match.

Le Mans, moins en confiance après la pause, a peiné à se montrer dangereux. Malgré trois minutes de temps additionnel et une tension palpable jusqu’au bout, aucune des deux équipes n’a su faire la différence. Un nul frustrant pour deux prétendants à la montée.