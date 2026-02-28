L’ASSE va défier le Pau FC ce week-end lors de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Repositionné au poste de latéral gauche depuis plusieurs mois, Ben Old, s'est présenté devant les médias ce jeudi. Extraits.

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Je dirais qu'aujourd'hui on défend de manière beaucoup plus compacte, beaucoup plus en équipe. On voit moins par exemple partir à l'abordage pour apporter le surnombre en attaque. Je pense que je suis dans un rôle un peu plus défensif d'un point de vue collectif, beaucoup plus de communication entre la ligne défensive et celle des milieux et des attaquants.

J'ai l'impression qu'on a aujourd'hui dix défenseurs qui travaillent dur sur le terrain et on sait que si on travaille de cette manière-là, on a le potentiel offensif pour gagner des matchs, peut-être que par le passé. Ce qui nous tirait un petit peu vers le bas, c'était peut-être qu'on ne travaillait pas assez ensemble, collectivement, en tant qu'équipe."

L'ASSE plus solide défensivement ?

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Il y a eu beaucoup de changements tactiques entre les deux entraîneurs. Je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on arrive à défendre beaucoup plus en équipe et ensuite individuellement. De mon côté, je travaille aussi un peu plus encore sur la partie individuelle et à l'entraînement. Je profite vraiment du travail fait avec l'adjoint de Philippe Montanier qui est vraiment très bon, qui a vraiment beaucoup de choses à m'apprendre sur la partie défensive. Il a vraiment beaucoup de choses à offrir et j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui."

Ben Old le nouveau Lizarazu ?

Ben Old (joueur de l’ASSE) : “Oui j'ai entendu le coach faire cette comparaison (avec Bixente Lizarazu). Il m'avait parlé aussi de ce joueur un peu plus tôt donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour moi d'être comparé à ce joueur et de voir à quel point lui a été capable de changer son rôle sur le terrain et de continuer à avoir ces grandes qualités dans ce nouveau rôle.

Pour être honnête, je connaissais le nom, mais je n'étais pas au courant qu'il avait été repositionné. Ce changement de numéro 10 en latéral gauche, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant de voir qu'il a pu performer au plus haut niveau en ayant changé de rôle de cette manière là."