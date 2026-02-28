L’ASSE se déplace du côté du Sud-Ouest ce samedi à l’occasion de la 25ᵉ journée de Ligue 2. Le dernier voyage sur la pelouse du Pau FC remonte à fin janvier 2024. Retour sur une rencontre où les Stéphanois étaient venus s’imposer au Nouste Camp.

Après une rencontre décevante face à Laval, l’ASSE espère mieux faire à l’extérieur sur la pelouse du Pau FC. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio se déplacent dans le Béarn pour la 21ᵉ journée de la saison 2023-2024 de Ligue 2.

Dix jours après un triste 0-0 face à Laval, l’ancien coach de Montpellier espère gagner son second match sur le banc des Verts et ainsi doubler son adversaire de ce mardi 23 janvier. À noter que la dernière recrue hivernale du club ligérien, Nathanaël Mbuku, est dans le groupe pour ce match.

Un coup franc direct pour illuminer la rencontre

Pau veut piquer dès le début de partie. Dès les premières minutes, Moussa Sylla s’essaie mais voit sa reprise s’échapper du cadre de Larsonneur. L’ASSE réagit dans la foulée avec une demi-volée de Dylan Chambost qui contraint Kamara à faire sa première intervention de la rencontre.

Quelques minutes plus tard, le portier palois sera à nouveau contraint de s’employer sur une tentative d’Aïmen Moueffek. Saint-Étienne se montre de plus en plus dangereux mais bute toujours sur le gardien adverse avant de trouver la faille peu avant la pause. Kouassi crochète Cardona aux abords de la surface et offre un excellent coup franc aux Verts. Dylan Chambost s’en charge et envoie le ballon dans la lucarne. L’ASSE mène 1-0 à la pause.

L’ASSE et ramène trois points de Pau et fait un bond au classement

Dans le second acte, les Verts vont contenir les offensives adverses tout en essayant de piquer en contre. Kamara est contraint d’intervenir dans les pieds d’Ibrahima Wadji pour éviter le but du break. Pau ne parvient pas à venir inquiéter la défense de l’ASSE, qui passe un mardi soir plutôt tranquille.

Bingourou Kamara évitera à nouveau le 2-0 devant Fomba en fin de rencontre mais n’évitera pas la défaite des siens. Sans briller, les Verts repartent avec les trois points grâce à un coup franc de Dylan Chambost. Un succès qui permet à l'ASSE, onzième avant le coup d'envoi, de faire un bond à la sixième place en profitant des résultats du multiplex.