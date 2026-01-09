Futur adversaire de l’ASSE en Ligue 2, le Clermont Foot 63 est également éliminé de la Coupe de France. Comme les Verts, les Auvergnats ne disputeront aucun match officiel ce week-end mais ont choisi de rester actifs avant le choc programmé à Geoffroy-Guichard.

L’ASSE et Clermont avancent donc sur un rythme similaire. Les deux clubs ont quitté prématurément la Coupe de France et se retrouvent sans compétition officielle ce week-end. Pour autant, aucun relâchement n’est envisagé de part et d’autre. À une semaine d’une affiche importante en Ligue 2, les staffs ont décidé de maintenir l’intensité. Les Verts accueillent l’AJ Auxerre ce samedi à Geoffroy-Guichard pour une rencontre amicale disputée à huis clos. Une opposition qui doit permettre à Eirik Horneland de poursuivre le travail entamé depuis la reprise et de garder ses joueurs sous pression. De son côté, Clermont Foot 63 a fait un choix similaire en programmant un match amical afin de conserver du rythme et d’éviter toute coupure avant le déplacement dans le Chaudron.

Sans match officiel ce week-end, le club auvergnat a donc organisé une rencontre amicale face au FC Villefranche Beaujolais, pensionnaire de National 1. Le match se dispute sur le terrain d’entraînement du stade Gabriel-Montpied, un cadre familier pour les Clermontois. Contrairement à l’opposition amicale entre l’ASSE et l’AJ Auxerre, cette rencontre est ouverte au public, avec un coup d’envoi fixé à 12 heures ce vendredi.

Le résumé du match Clermont (ligue 2)-Villefranche (national 1)

Le Clermont Foot 63 disputait ce week-end un match amical face au FC Villefranche Beaujolais. L’occasion pour les Clermontois de garder le rythme avant la reprise du championnat. Aligné d’entrée, Cantero a rapidement trouvé l’ouverture du score en première période. À la pause, Clermont menait logiquement 1-0.

En seconde période, une large revue d’effectif est opérée avec sept changements côté clermontois. Parmi les entrants, Oumar Diop se distingue en inscrivant le deuxième but des siens. Villefranche parvient à réduire l’écart en fin de match, mais Clermont conserve l’avantage.

Score final : 2-1 pour le CF63, qui s’offre une victoire encourageante. Ce match a permis de donner du temps de jeu à plusieurs jeunes éléments tout en préservant les cadres. De bon augure pour la suite, alors que Clermont se prépare à défier l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard samedi soir.

Buteurs Clermont : Elbasan Cantero et Oumar Diop

Composition de départ – Clermont Foot 63 : Guivarch – Coulibaly, M’Bahia, Awudu, Koné – Gastien, Ackra, Baallal – Cantero, Camblan, Bellache

Remplacements à la 55e minute

Sorties :

I. M’Bahia

I. Coulibaly

J. Gastien

Y. Bellache

E. Cantero

A. Baallal

E. Koné

Entrées :