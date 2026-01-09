Plusieurs clubs de Ligue 2 devront se passer de joueurs clés pour la 19e journée. Ces suspensions, annoncées par la LFP, tombent à un moment décisif de la saison.

La 19e journée de Ligue 2 approche. Et certains entraîneurs devront composer sans des titulaires. La commission de discipline de la LFP a statué. Plusieurs joueurs manqueront la prochaine journée de Ligue 2.

À Rodez, Mehdi Baaloudj est suspendu un match ferme plus un avec sursis. Il manquera la réception du Mans. Un duel direct pour le maintien.

Annecy devra faire sans son défenseur Quentin Paris, suspendu un match. Il ratera le choc contre Amiens, un adversaire direct.

À Bastia, Juan Guevara a écopé d’un match ferme pour accumulation de cartons. Il ne jouera pas face à Laval. Sa suspension prend effet le 13 janvier à 00h00.

Du côté du Red Star, bien placé au classement, Saîf-Eddine Khaoui est suspendu un match après un cinquième avertissement. Il manquera la rencontre face à Grenoble samedi à 14h00.

Ligue 2 : Des absences qui tombent mal

Ces suspensions arrivent à un moment crucial. La phase retour démarre. Chaque point compte, que ce soit pour la montée ou le maintien. Rodez, Annecy, Bastia et le Red Star devront s’adapter. Et les adversaires pourraient en profiter.

L’ASSE au complet face à Clermont

L’AS Saint-Étienne accueille Clermont samedi prochain à 20h55. Bonne nouvelle : aucun joueur suspendu chez les Verts pour cette journée de Ligue 2. Eirik Horneland pourra compter sur Augustine Boakye et Mahmoud Jaber qui ont purgé leur suspension face au Mans.

Programme de la 19e journée

Vendredi 16 janvier 2026 – 20h00

Rodez – Le Mans

Annecy – Amiens

Boulogne - Montpellier

Laval – Bastia

Dunkerque – Pau

Samedi 17 janvier 2026 – 14h00

Grenoble – Red Star

Troyes - Reims

Samedi 17 janvier 2026 – 20h55

Saint-Étienne – Clermont

Lundi 19 janvier 2026 – 19h00

Nancy – EAG

Source : Commission de Discipline de la LFP

Pour rappel, la commission de disciple a également sanctionné le kop Sud d'un huis clos avec sursis.