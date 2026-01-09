En décembre, nous revenions sur la trajectoire compliquée de Lenny Pintor, ancien ailier de l’AS Saint-Étienne (ASSE, en perte de vitesse. Un mois plus tard, l’ex-Vert a trouvé un nouveau point de chute. À 25 ans, Pintor s’est officiellement engagé avec Eyüpspor, pensionnaire de deuxième division turque, dans l’espoir de relancer une carrière qui peine à décoller.

Alors que son aventure autrichienne tournait mal, Lenny Pintor a signé ce 9 janvier 2025 un contrat de 1 an et demi, assorti d’une année supplémentaire en option, avec le club stambouliote. Eyüpspor a officialisé son arrivée via un communiqué sobre mais enthousiaste, confirmant la volonté du club de s’appuyer sur le profil de l’ancien Stéphanois pour renforcer son secteur offensif.

Ce transfert met fin à une période délicate pour le joueur formé à l’Olympique Lyonnais. Après une saison 2022-2023 contrastée sous le maillot vert (22 apparitions en Ligue 2 pour un seul but), Pintor avait tenté un rebond à l’étranger en rejoignant le LASK Linz. Là encore, les attentes n’ont jamais été pleinement comblées.

Lenny Pintor, une relance attendue après l’échec autrichien

En deux saisons passées en Autriche, Lenny Pintor n’a jamais réellement réussi à s’imposer. Freiné par des pépins physiques et la concurrence, l’ailier n’a inscrit aucun but avec le LASK, se contentant de quelques apparitions éparses et de rares passes décisives. Progressivement sorti de la rotation, il arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Le choix de la Turquie apparaît donc comme une tentative de se relancer, dans un championnat réputé pour donner sa chance à des joueurs qui espèrent se relancer. À Eyüpspor, Pintor retrouvera un contexte différent. À 25 ans, ce nouveau challenge turc pourrait bien représenter l’une des dernières opportunités pour Lenny Pintor de relancer une trajectoire encore inachevée. Il rejoint l'actuel avant dernier du championnat turc.

Bonne chance à lui dans ce nouveau projet.