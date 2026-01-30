La dernière d’Eirik Horneland s’annonce tendue. L'ASSE, amoindrie par les nombreuses absences, doit renouer avec la victoire alors que son coach est sur le départ. Analyse dans notre avant-match.

Cinquième de Ligue 2, Saint-Étienne aborde la 21e journée avec deux points de retard sur le Red Star et sept sur l'ESTAC, solide leader.

Les Verts restent sur une défaite qui a précipité le départ d’Eirik Horneland. Sauf improbable retournement de situation, le Norvégien vivra sa dernière sur le banc de l’ASSE ce samedi.

Difficile de savoir à quoi s'attendre.

Le XI de départ de l'ASSE largement remanié ?

Tout juste de retour sur le rectangle vert, Chico Lamba a dû sortir face à Reims. Le Portugais devrait manquer les prochaines semaines de compétitions.

"Pour remplacer Lamba, il n’y a pas cinquante options", analyse Sylvain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. "Kevin Pedro va être recentré avec Mikaël Nadé. C’est logique. Je pense que João Ferreira, malgré son entrée catastrophique lors du dernier match, occupera le poste de latéral droit." Mais Dennis Appiah postule également. "Personnellement je préférerais voir Denis Appiah, analyse Gabriel, rédacteur pour Peuple Vert. Ferreira, ce n’est plus possible."

Autre coup dur, Mahmoud Jaber n'a disputé que huit petites minutes de jeu à Reims. Devenu un élément clé du dispositif stéphanois, le milieu de terrain manquera plusieurs semaines de compétitions.

"Tardieu et Moueffek qui tiennent la corde pour débuter au milieu. Pour le troisième milieu, c’est plus compliqué à dire, affirme Sylvain. Je pense qu’on pourrait voir El Jamali être recentré en deuxième relayeur pour intégrer Davitashvili, avec Boakye décalé à droite. Je le trouve plus performant quand il rentre à l’intérieur que lorsqu’il évolue en ailier gauche."

Mais cette rencontre ne devrait pas bouleverser les habitudes. Pour sa dernière sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland pourrait s’en tenir à ses choix habituels. "Je ne vois pas l’intérêt pour lui de bouleverser son onze dans l’idée de sauver sa tête, parce que visiblement, c’est déjà fini", évalue Gabriel. L'espoir d'un sursaut collectif ? Avec le départ de l'entraîneur de l'ASSE, le scénario du match est difficile à prévoir, annonce Sylvain. "Il y a le scénario où tout le monde est libéré, ça joue, ça déroule, ça fait du bien à tout le monde. Et puis il y a l’autre scénario : on se met rapidement en difficulté, on retombe dans nos travers, et la dernière de Horneland est gâchée." Tout semble désormais reposer sur les joueurs, qui pourraient offrir à Horneland une sortie par la grande porte. "J’espère que les joueurs auront la dignité et le respect d’offrir à Horneland une belle dernière, poursuit Sylvain. Il a eu des défauts dans ses choix, dans certaines obstinations de jeu, mais humainement, tout le monde s’accorde à dire que c’est quelqu’un d’entier."

Les Verts pourraient en tout cas compter sur un élément clé face à l'USBCO, assure Sylvain. "Zuriko Davitashvili est le meilleur joueur de l’effectif. Et probablement l’un des cinq meilleurs joueurs de Ligue 2. Il peut clairement changer notre visage offensif. C’est un joueur redouté par les défenses adverses. Maintenant, il revient de blessure, il a besoin d’être à 100 % physiquement pour être performant."