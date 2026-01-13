Eliminé de Coupe de France (face à Nice), l'ASSE a pu bénéficier de deux semaines pour préparer sa prochaine rencontre de Ligue 2. Les Verts reçoivent Clermont ce samedi soir (20h55). La trève a permis a plusieurs joueurs de réapparaitre à l'entrainement ce matin.

Comme chaque mardi, la séance matinale était ouvert au public. Il n'aura échappé à personne qu'Eirik Horneland récupère des forces vives au sein de son groupe. Après Chico Lamba, l'entraineur norvégien a pu retrouver Ebenezer Annan au sein de son effectif. Il pourrait postuler à une place face à Clermont ce samedi. Ce sera également le cas de Mahmoud Jaber qui a purgé sa suspension. Augustine Boakye reste incertain après une douleur survenue face à Auxerre en amical. A suivre. Ce serait un nouveau coup dur pour le joueur.

Duffus et Ferreira de retour

Absent depuis de longues semaines, Joao Ferreira a fait son retour à l'Etrat. Il a effectué une séance individuelle en compagnie de Joshua Duffus. Les deux hommes devraient encore être indisponible ce week-end mais postuleront à un retour face à Reims le week-end suivant. Des retours qui offriront à Eirik Horneland des options supplémentaires précieuses.

L'ASSE devra faire sans Davitashvili

Au rayon des absents, Zuriko Davitashvili reste blessé et manquera vraisemblablement les deux rencontres à venir. Enfin, Maxime Bernauer, opéré du genou, ne devrait pas faire son retour sur les terrains avant la saison prochaine.

L'infirmerie se vide

C'était l'un des points de tensions en interne ces dernières semaines. L'infirmerie se vide doucement mais surement. Une excellente nouvelle pour Eirik Horneland qui devra impérativement prendre des points pour rester dans la course à la montée. Les Verts affronteront tour à tour : Clermont, Reims, Boulogne et Montpellier. Un calendrier abordable où les stéphanois devront iméprativement s'imposer à domicile. Premier rendez-vous ce samedi soir face aux hommes de Gregory Proment.