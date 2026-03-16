Après le nul entre Grenoble et l’ASSE (0-0), Patrick Guillou a livré son analyse dans sa chronique publiée dans Le Progrès. Si la série de victoires stéphanoises s’est arrêtée au Stade des Alpes, l’ancien défenseur des Verts voit malgré tout des progrès notables dans l’organisation défensive.

Les Verts espéraient enchaîner un sixième succès consécutif pour reprendre provisoirement la tête du championnat. Mais face à une équipe grenobloise solide et disciplinée, les hommes de Philippe Montanier n’ont jamais trouvé l’ouverture.

Malgré quelques tentatives de Stassin, Miladinovic ou Cardona, l’ASSE s’est heurtée à un bloc compact. Dans l’autre sens, Brice Maubleu s’est illustré à plusieurs reprises pour préserver le point du match nul. Résultat final : 0-0, et une série de cinq victoires consécutives qui s’arrête.

« Les défenseurs ne courent plus comme des poules affolées »

Dans sa chronique, Patrick Guillou analyse ce résultat avec son style toujours imagé. Selon lui, Philippe Montanier a avant tout cherché à sécuriser son équipe.

« Les défenseurs, autrefois désorientés, ne courent plus comme des poules affolées à la vue du loup. »

Pour l’ancien Vert, l’évolution principale se situe dans la structure collective. L’ASSE défend désormais en bloc, réduit les espaces et s’organise plus rationnellement à la perte du ballon.

Une stratégie assumée pour l'ASSE

Guillou souligne que cette approche plus prudente n’est pas un hasard. Montanier cherche à stabiliser son équipe dans la course à la montée. « Avoir une mentalité défensive permet aussi de gagner des matches… ou de ne pas les perdre. »

Face à Grenoble, l’objectif semblait clair : éviter la désorganisation et sécuriser le résultat. Une stratégie qui explique le manque de prise de risques offensifs.

Une domination stérile

Si la base défensive semble désormais solide, Guillou pointe toutefois une limite. L’ASSE manque encore de créativité dans les phases offensives. « À Grenoble, peu de relations dynamiques entre les phases de défense et d’attaque. »

Les Verts ont souvent monopolisé le ballon mais sans parvenir à créer des situations réellement dangereuses. Une domination jugée trop stérile pour espérer faire la différence.

Montanier garde le contrôle à l'ASSE

Malgré ce match nul, Guillou estime que l’ASSE reste parfaitement placée dans la course à la montée. Le technicien stéphanois apparaît même comme « le maître des horloges » dans ce sprint final où plusieurs équipes jouent la montée.

Le billet pour la Ligue 1 n’est pas encore validé, mais les Verts avancent avec méthode.