En quête d’une troisième victoire en une semaine, les Verts accueillent l’EA Guingamp ce week-end à Geoffroy-Guichard. Louis Le Bars, journaliste à La Dépêche, a dressé un état des lieux de la forme bretonne à notre micro.

Cinquième la saison passée, l’EAG vise au moins un résultat similaire cette année. " Un nouveau Top 5 est espéré ", affirme le journaliste. " La saison dernière, ce qui avait cruellement manqué à Guingamp, c’était de prendre des points contre les "gros" du championnat. "

Pour sa deuxième saison sur le banc, Sylvain Ripoll sort de son année de rodage. " Pour cette 2e, ils tenteront évidemment de faire mieux, ou du moins aussi bien. "

Mais après trois victoires et trois défaites, les Bretons alternent toujours le chaud et le froid. "Ayant pris du retard avec le mercato, Guingamp continue de se chercher en ce début de saison, poursuit Louis Le Bars. Les 3/4 des offensifs sont des nouveaux joueurs. Derrière, ce sont plutôt des pépins qui ne permettent pas d’avoir une stabilité. Résultat, Guingamp peut marquer, oui, mais paie le prix fort lors de ses temps faibles. "

Guingamp lave l’affront face à Dunkerque

Corrigés 5-2 à Troyes, les Guingampais se sont repris face à l’USLD, avec pour objectif de rebondir. Entrés tambour battant dans la rencontre (2-0 après 16 minutes), ils ont ensuite assuré leur succès avec sérieux (2-1).

"Guingamp a clairement eu peur de revivre le même scénario qu’à Troyes, analyse le journaliste. Le début de match a été de bonne qualité, mais peu à peu Guingamp a laissé l’opportunité à l’adversaire de revenir. (...) Cela prouve que Guingamp est encore en rodage, notamment défensivement, et a besoin de ces victoires à l’arrachée pour engranger de la confiance. "

L'EAG prêt à souffrir ?

La tâche s’annonce pourtant ardue pour les hommes de Sylvain Ripoll. Mardi dernier, l’ASSE a décroché une nouvelle victoire face à Amiens (1-0), poursuivant ainsi son invincibilité en Ligue 2. "C’est un vrai test pour les Guingampais. Il intervient dans une semaine à deux matchs et la confiance est là grâce au succès contre Dunkerque. Pas de quoi dire que ce déplacement à Saint-Étienne arrive au bon moment, mais presque. "

Dans un Geoffroy-Guichard bouillant, l’EAG devra afficher une grande solidité. " Il faudra d’abord que Guingamp prolonge ses temps forts des derniers matchs. Pourquoi pas marquer les premiers. Avec l’idée de s’appuyer sur les dernières rencontres pour bien gérer le scénario de la rencontre. Il faudra bien museler les offensifs stéphanois. Ce sera un vrai test, car encore une fois Ripoll n’a que trop peu de références contre le gratin. "

Quoi qu’il en soit, les Guingampais n’ont rien à perdre face aux hommes d’Eirik Horneland. " Je pense surtout qu’ils auront tout à gagner, car ce match, s’il tourne dans leur sens, pourrait déjà permettre de frapper un grand coup, mais aussi montrer qu’ils ont désormais franchi ce cap. "