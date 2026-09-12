Relégué en Ligue 2 après quatorze années consécutives au sein de l'élite, le FC Nantes vit un début de saison particulièrement chaotique. Alors que les Canaris ont attendu la 5ᵉ journée pour signer leur tout premier succès (1-0 face à Nancy), Waldemar Kita a accordé une longue interview exclusive à Ouest France. Le président nantais y aborde sans détour le sujet de la vente du club et dresse un constat d'échec amer.

Le début de championnat du FC Nantes s'apparente à un calvaire. Revers face au Red Star (0-1), défaite à Laval (1-2), humiliation à domicile contre Rodez (2-5) et nul spectaculaire à Guingamp (3-3). Il aura fallu attendre l'arrivée de Grégory Poirier sur le banc pour voir les Nantais s'imposer sur la plus petite des marges face à l'AS Nancy Lorraine. Dans ce contexte sous haute tension, la question du rachat du club revient au premier plan.

Trois propositions sur la table pour le FC Nantes, mais, rien n'est fait

Interrogé sur les rumeurs insistantes entourant la cession du FC Nantes, le dirigeant de 73 ans confirme officiellement avoir reçu des marques d'intérêt concret, tout en apportant des précisions quant à leur nature :

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« Il y a trois propositions, il faut dire les choses comme elles sont. [...] On m'a toujours reproché que je ne voulais pas ouvrir le capital, que je devais partir, etc. J'ai toujours dit que s'il y a des propositions, on se mettra autour d'une table, on discutera. Si ça doit avoir lieu, j'essaierai de tout faire pour que ça se passe bien. Mais rien n'est fait, rien n'est sérieux. »

Démentant catégoriquement l'existence d'une offre en provenance de fonds britanniques, qualifiant l'information de « pipeau », Waldemar Kita refuse d'en dévoiler davantage en raison de clauses de confidentialité. Il laisse toutefois entendre qu'une page est très certainement en train de se tourner :

« Aujourd'hui ou demain, il est peut-être important que je passe la main... [...] Je ne suis pas à un mois ou deux près, voire à une année. Je ne suis pas pressé. Ce que je veux, c'est que ça soit bien fait. »

Un bilan financier et sportif douloureux

Attaquant sa 20ᵉ année aux commandes du FC Nantes, le président nantais jette un regard lucide mais teinté de regrets sur son mandat, marqué notamment par l'échec du projet de nouveau stade YellowPark et des tensions répétées avec les autorités locales :

« Je ne peux pas dresser un bilan positif. C'est impossible. Je n'ai pas fait ce que je voulais. [...] Vous savez, je n'ai pas besoin de critiques pour me juger. Je fais mon autocritique. Je ne suis donc peut-être pas apte à le faire. »

Révélant avoir injecté environ 200 millions d'euros depuis son arrivée en 2007 au FC Nantes (dont 47 millions lors de la seule saison écoulée pour combler les déficits), Waldemar Kita souligne la difficulté de gérer un club retombé au deuxième échelon national :

« Le prix n'est plus le même depuis qu'il est descendu en L2. En sachant que, niveau droits TV, on touche le même montant que lorsqu'on était en L1. Durant 2 saisons. C'est un avantage. »

Tandis que l'ASSE caracole en tête de ce championnat de Ligue 2 avec un parcours sans faute (5 victoires en 5 matchs), s'enfonce dle FC Nantes s'enfonce dans une transition institutionnelle plus qu'incertaine.