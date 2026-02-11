Comme chaque mercredi, les différents représentants de la commission de discipline de la LFP se sont réunis pour acter différentes sanctions après le dernier week-end de compétition en Ligue 1 et en Ligue 2. Deux cartons rouges ont été distribués par les arbitres en seconde division ce week-end pour trois dans l’élite.

Le premier carton rouge du week-end a été distribué lors du choc des Outsiders pour la montée en Ligue 1 entre Dunkerque et Guingamp. A l’heure de jeu, Lohann Doucet s’est montré coupable d’une faute sur l’attaquant de l’EAG, Mafouta. Un geste qui lui a valu une exclusion. Malgré trente minutes à onze contre dix, les Bretons n’ont pas réussi à débloquer le tableau d’affichage. La rencontre s’est alors terminée sur le score de 0-0.

Lors du derby entre Annecy et Grenoble, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager. En fin de partie, la dernière recrue des isérois a été expulsée. Au cœur d’une altercation avec Antoine Larose, Ugo Bonnet a été exclu par l’arbitre de la rencontre et attendait de connaître sa sanction de la part de la LFP.

En Ligue 1, le joueur formé à l’ASSE, Ruben Aguilar a été exclu lors de la victoire du RC Lens face à Rennes. Endrick, recrue star de l’OL a été exclu sur la pelouse de Nantes. Ismaël Doukouré à quant à lui laissé le RCSA à dix sur le train du Havre.

Les décisions de la LFP en ce 11 février

"Réunie le 11 février 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :