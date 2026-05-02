Ce samedi soir à 20h, le stade Marie-Marvingt sera à guichets fermés. 25 000 spectateurs pour un match qui pèse sur toute la Ligue 2. Le Mans reçoit Reims dans un duel au sommet pendant que l'ASSE tente de reprendre sa place sur le podium à Rodez. Patrick Videira a pris la parole en conférence de presse. Voici ses mots.

Le contexte : Le Mans en position de force

Le Mans est 2e avec 58 points, un point devant Saint-Étienne (57 pts) et six devant Reims (52 pts). Les Manceaux ont leur destin en main — deux victoires sur les deux dernières journées et la montée directe est assurée. Patrick Videira a construit quelque chose de solide cette saison : un 3-5-2 identitaire, un groupe soudé, une dynamique impressionnante. Ce soir, ils jouent à domicile devant leur public. L'occasion de porter un coup décisif à leurs rivaux.

Ce qu'a dit Patrick Videira

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : "Personnellement, je me sens très bien. J'ai été voir Le Mans Basket hier, c'était plaisant. On a fait une très bonne semaine, les garçons sont concentrés et on a envie de faire mieux que lors du dernier match. On a une petite revanche sur nous mêmes. Les joueurs ? Ils sont bien, dans la continuité de ce qu'on fait depuis un certain temps. Je leur ai dis ouvertement, tous les matches sont importants depuis le début de la saison. Après, on ne se le cache, il peut être décisif. Mais s'il ne l'est pas demain, il le sera peut-être la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci par rapport à cela."

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : (Un suivi sur le match de l'ASSE ?) "On ne peut pas priver les joueurs de regarder à la pause. Après, personnellement, je veux qu'on reste concentrés sur nous, focus sur ce que nous sommes capables de faire face à une équipe très difficile à jouer. Ils ont été formatés pour revenir rapidement en Ligue 1, on sait qu'ils aiment avoir la possession. Après, à nous de faire à bon match. On a la chance d'avoir énormément de supporters pour nous, on espère que ce sera notre douzième homme comme depuis le début de saison."

"Je ne veux pas qu'on s'invente une vie" dit le coach du Mans

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : (Sa vision du Stade de Reims) "Tous les matches sont compliqués. Individuellement, ce sont de très bons joueurs, sûrement meilleurs que nous. Mais nous, on doit continuer à avoir cette force collective. Je ne veux rien changer, je ne veux pas qu'on s'invente une vie, je veux qu'on fasse du Le Mans FC par rapport à tout ce qu'on a pu montrer cette saison. Je ne veux pas qu'on ai de regrets, c'est une réalité. (Les deux défaites à l'aller et en Coupe de France). C'étaient deux matches différents. En début de saison, on allait chez eux en tant que petit promu. En Coupe, c'était une semaine à trois matches... Il n'y a jamais de matches qui se ressemblent. On a la volonté de faire le meilleur résultat possible. Je n'ai rien à cacher, on veut gagner même si ça sera compliqué."

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : (Un excès d'enthousiasme ?) "Le Mans FC n'est pas parfait, on le sait très bien. On va faire des erreurs, mais on va les colmater. La situation, 80% de l'effectif la connaît, on l'a vécue l'année dernière, ça peut-être une force pour nous. Mais on fait ce métier pour vivre ces émotions. C'est que du bonheur, on a tous envie de jouer ces matches-là."

Aucune pression pour Le Mans

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : "Personnellement, je n'ai aucune pression. Je vous le répète, on ne doit avoir aucun doute. On sait quelles sont nos forces, on connaît aussi nos faiblesses et on sait surtout ce qu'on a envie de faire tactiquement. À partir de là, il ne faut pas avoir de doutes. Les garçons ont énormément grandi depuis le début de la saison, ils ont beaucoup de confiance même s'il faut toujours faire attention à la sur-confiance."

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : (Le fait d'être chassé) "J'espère que ça ne jouera pas. Quand on arrive à la fin, on sait qu'il peut y avoir des pieds qui tremblent un peu plus. On l'a vu hier avec Dijon (1er de National), qui menait 1-0 et se retrouve à dix avant de perdre. Il fait montrer du caractère, de la personnalité mais surtout garder notre ligne de conduite."

Patrick Videira avant Le Mans - Reims : (Sur le groupe) "Théo (Eyoum) a été malade cette semaine, Milan (Robin) a repris simplement l'entraînement. On verra, il y aura un groupe élargi jusqu'au dernier moment. Tout le monde doit être en alerte, c'est une réalité. Peu importe les joueurs sur le terrain depuis le début de la saison, on aura la volonté de signer le meilleur résultat possible."

Source : Le Mans FC

Classement de la Ligue 2 BKT