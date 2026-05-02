Ce samedi soir à Paul-Lignon, Rodez reçoit Saint-Étienne dans un match qui pèse lourd pour les deux équipes. Les Ruthénois jouent leur barrage, les Verts jouent leur montée directe. Le capitaine Raphaël Lipinski a pris la parole avant ce rendez-vous crucial. Voici ses mots.

Le contexte : Rodez, trouble-fête idéal

Rodez est 6e avec 52 points — à cinq points de la 3e place occupée par Saint-Étienne. Une victoire ce soir et les Ruthénois reviennent dans la course au podium tout en faisant mal aux Verts simultanément. Santini a construit une équipe solide, difficile à manœuvrer à domicile, avec une identité claire. Ce soir, Paul-Lignon sera chaud. Et Rodez n'a rien à perdre.

Ce qu'a dit Raphaël Lipinski avant Rodez - ASSE

Raphaël Lipinski avant Rodez - ASSE : (L'enjeu du match) "C'est un match qu'on s'est rendu excitant et très important. Ça permet de souligner ce qu'on a fait pendant toute la saison et ça nous laisse l'opportunité de jouer encore quelque chose d'incroyable, à la maison et à l'extérieur. Il faut surtout vouloir prendre du plaisir, mettre en oeuvre tout ce qu'on a fait cette saison pour bien terminer. Il y va du plaisir, de la motivation et de l'excitation. Le négatif, il n'existe pas dans le vestiaire."

🎙️ "On s'est rendus ce match excitant et très important"@Lipinski_3 était en conférence de presse avant la réception de l'@ASSEofficiel 💊 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛 #RAFASSE pic.twitter.com/r4GTaQuLD9 — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) May 1, 2026

Raphaël Lipinski avant Rodez - ASSE : (Rééditer la performance face à Troyes ?) "On en est capables, on a montré cette saison qu'on savait hausser notre niveau de jeu. Demain, ce sera le match parfait pour prouver, encore une fois, qu'on a énormément progressé et qu'on a beaucoup travaillé pour réussir à faire un match parfait, comme face à Troyes, une deuxième fois."

Raphaël Lipinski avant Rodez - ASSE : (Le bilan de sa saison ?) "J'espère que ce n'est pas encore la fin, donc c'est difficile de dresser un bilan. C'est sûr qu'il y a beaucoup de points positifs, on a énormément progressé et moi aussi, surtout sur une saison complète à un poste un peu différent. J'ai beaucoup écouté pour pouvoir progresser et j'ai encore des objectifs personnels qui sont d'actualités puisque je veux faire toutes les minutes de la saison. Ça passe par l'envie de se battre sur tous les duels, tous les matches, et ne rien laisser à l'adversaire. À moi de garder cette exigence et cette envie de donner l'exemple pour qu'on réalise quelque chose de grand."