L’heure est à la relance pour l’ASSE, ce week-end. Les Verts n’ont plus leur destin entre leurs mains et doivent s’imposer à Rodez. Le tout en espérant un faux pas du Mans pour remonter sur la seconde marche de Ligue 2. Ce vendredi soir, Philippe Montanier a révélé le groupe qui se rendra dans l’Aveyron.

Le mois de mai pourrait être plus long que prévu pour l’ASSE. Seconds depuis plusieurs semaines, les Stéphanois avaient toutes les cartes en main pour monter directement en Ligue 1. Une montée directe permettrait de terminer la saison samedi prochain et de n’avoir donc que deux matchs à jouer en mai.

Malheureusement, les Verts ont perdu leur seconde place le week-end dernier et n’ont que deux matchs pour la récupérer. Si Le Mans venait à conserver la deuxième place, l’ASSE aura alors un voire trois matchs supplémentaires à jouer d’ici la fin de la saison.

Duel à distance entre les Verts et Le Mans, ainsi que leurs adversaires respectifs

Ce samedi, l’enjeu qui va peser sur la rencontre entre les Verts et Rodez sera le même dans la Sarthe, entre Le Mans et Reims. Les Manceaux, deuxièmes vont accueillir des rémois, cinquièmes à 20h. Les deux équipes devront respectivement défendre leur place qui sera disputée à distance par L’ASSE et le RAF.

Les hommes de Philippe Montanier ont l’ambition de s’imposer pour espérer récupérer la seconde place occupée par les Manceaux. Seulement, Rodez, qui ambitionne de doubler Reims sur le fil, ne compte pas stopper sa série d’invincibilité.

Ces deux rencontres annoncent la couleur pour un multiplex où tous les matchs concernent la lutte pour la montée ou le maintien en Ligue 2.

Au groupe retenu par Philippe Montanier de faire le travail pour faire de l’ASSE, l’une des grandes gagnantes de cette avant-dernière journée.

Le groupe de l’ASSE

Ce samedi soir, l'ASSE se déplace à Rodez, pour la 33ᵉ journée de Ligue 2. Voici le groupe de Philippe Montanier :

Gardiens de But : Larsonneur - Maubleu

Défenseurs : Annan - Appiah - Bernauer - Ferreira - Nadé - Pédro - Soumahoro

Milieux : Baallal - Gadegbeku - Kanté - Miladinovic

Attaquants : Boakye - Cardona - Duffus - Old - Stassin