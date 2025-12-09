Il reste deux rencontres à jouer en cette fin d'année pour l'ASSE : la réception du Sporting Club de Bastia, puis un déplacement à Nice dans le cadre des 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France. Les Verts pourraient récupérer un renfort important pour disputer ces deux matchs.

Jeudi dernier, Eirik Horneland évoquait le possible retour de Lucas Stassin : "C’est du 50-50", confiait-il, laissant volontairement planer le doute. Bonne nouvelle pour l’entraîneur norvégien : il a pu retrouver son attaquant belge. Un facteur X pour l’ASSE, et assurément la meilleure des nouvelles en cette fin d’année.

Lucas Stassin de retour

Lucas Stassin traverse une période délicate. Depuis cet été, le Belge n’a disputé que 737 minutes, pour quatre buts inscrits. Des statistiques en deçà de son vrai niveau, lui qui a déjà prouvé son talent à l’étage supérieur. Régulièrement freiné par des blessures gênantes, il a récemment été touché au mollet. Le héros du dernier derby n’a plus joué depuis le 8 novembre, avec une entrée en jeu décevante face à l’ESTAC.

Ce mardi matin, Lucas Stassin a repris l'entraînement collectif. Si ses sensations se confirment, il postulera à une place de titulaire ce samedi face à Bastia… et peut-être aussi à Nice le week-end suivant.

En manque de solutions à la pointe de l’attaque, Eirik Horneland ne pouvait rêver meilleure nouvelle. D’autant que ce retour intervient une semaine après celui de Joshua Duffus.

Mercato : L'ASSE sera attaquée

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Lucas Stassin aura l’occasion de rappeler aux recruteurs qu’il n’a rien perdu de son talent et de son efficacité. Reste à savoir si le Paris FGC, Stuttgart et les autres prétendants sauront se montrer convaincants au point de faire flancher les dirigeants stéphanois. Une chose est sûre : l’ASSE sera sollicitée pour son jeune attaquant. Encore plus s’il brille contre Bastia et Nice.

Source : asse.fr