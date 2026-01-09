Alors que les Verts poursuivent leur course vers la montée, une statistique défensive attire l’attention. En analysant les performances des différentes charnières centrales alignées cette saison, une tendance claire se dégage pour l'ASSE.

La stabilité défensive reste l’un des piliers des équipes qui jouent la montée. Pour l'heure, le compte n'y est pas pour l'ASSE. Avec 25 buts encaissés, les Verts sont onzième défense de Ligue 2. Eirik Horneland a régulièrement modifié sa charnière centrale en raison des blessures, suspensions ou choix tactiques. Mais une analyse des buts encaissés selon les différentes paires défensives met en lumière une hiérarchie claire.

Sur les temps de jeu les plus représentatifs, c’est la paire Nadé – Lamba qui affiche le meilleur rendement défensif. Avec 1,18 but encaissé par match sur 765 minutes, elle devance Nadé – Bernauer (1,40 but/match) et Nadé – Batubinsika, dont les 90 minutes ensemble ont vu les Verts encaisser 4 buts, soit une moyenne alarmante de 4 buts par match.

Nadé – Lamba, la charnière la plus fiable pour l'ASSE

En élargissant l’analyse à toutes les combinaisons testées cette saison, le duo Nadé – Pedro fait légèrement mieux, avec seulement 1 but encaissé toutes les 180 minutes. Un échantillon cependant trop court pour en tirer des conclusions solides.

La régularité et le volume de jeu penchent donc en faveur du duo Nadé – Lamba, qui semble avoir trouvé une certaine complémentarité. Plus rassurants dans les duels, mieux positionnés et capables de relancer proprement, les deux joueurs affichent une vraie cohérence dans leur collaboration.

Une donnée qui peut peser sur les choix de Horneland

Ces chiffres ne devraient pas passer inaperçus aux yeux d’Eirik Horneland. Alors que la phase retour s’annonce cruciale, le technicien stéphanois pourrait s’appuyer sur cette charnière plus fiable pour solidifier l’équipe.

Dans un contexte où chaque point compte, le choix des titulaires en défense centrale pourrait faire la différence. Et les chiffres parlent pour eux : Nadé – Lamba est aujourd’hui la paire la plus efficace de l’effectif stéphanois.

Nombre de but(s) encaissé(s) par match selon les charnières centrales

Temps de jeu représentatifs à l'ASSE :

Nadé – Lamba (10 buts ; 765 minutes) = 1,18 but encaissé/match Nadé – Bernauer (6 buts ; 387 minutes) = 1,40 but encaissé/match Nadé – Batubinsika (4 buts ; 90 minutes) = 4 buts encaissés/match

Tous les temps de jeu à l'ASSE :

Nadé – Pedro (2 buts ; 180 minutes) = 1 but encaissé/match Nadé – Lamba (10 buts ; 765 minutes) = 1,18 but encaissé/match Nadé – Bernauer (6 buts ; 387 minutes) = 1,40 but encaissé/match Nadé – Ferreira (3 buts ; 135 minutes) = 2 buts encaissés/match Nadé – Batubinsika (4 buts ; 90 minutes) = 4 buts encaissés/match

Source : Opta Karl