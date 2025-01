Supprimée en 2020, la Coupe de la Ligue pourrait renaître de ses cendres. Plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 militent pour la création d'une nouvelle compétition. Retour sur l'histoire de ce trophée et décryptage des enjeux d'un tel retour !

Créée en 1994, la Coupe de la Ligue avait pour objectif d’offrir aux clubs français une compétition supplémentaire, tout en générant des recettes additionnelles grâce à des droits télévisés attractifs. Pendant plus de deux décennies, elle a vu s’affronter les équipes des deux premières divisions, offrant à des clubs historiques ou modestes l’opportunité d’enrichir leur palmarès.

L'AS Saint-Étienne a laissé son empreinte dans cette compétition en remportant l'édition 2013. Les Verts avaient battu le Stade Rennais en finale (1-0), grâce à un but de Brandão. Un succès qui reste gravé dans la mémoire des supporters.

La Coupe de la Ligue a été supprimée pour plusieurs raisons : un calendrier jugé surchargé et un désintérêt croissant de la part des diffuseurs et du public. L'absence de revenus significatifs avait scellé son sort.

Une coupe de la Ligue pour remplir le calendrier ?

Depuis sa suppression, le paysage du football français a évolué. Avec le passage à 18 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2, les équipes non engagées en compétitions européennes ou rapidement éliminées de la Coupe de France disposent désormais de semaines sans match. Cela a conduit certains dirigeants à plaider pour la création d'une nouvelle compétition.

En début de saison, le sujet a été abordé lors d’un collège de Ligue 1. Un groupe de travail regroupant cinq dirigeants — notamment Marc Keller (Strasbourg), Laurent Prud'homme (Lyon), et Waldemar Kita (Nantes) — devait être constitué. Bien que ce groupe ne se soit pas encore réuni, l’idée fait son chemin.

« Cette Coupe de la Ligue comblait certaines semaines et apportait des recettes », confie un dirigeant au journal L'Equipe. En effet, la compétition permettait non seulement de maintenir un rythme de compétition pour les joueurs, mais également d'offrir des opportunités à des éléments en manque de temps de jeu et à de jeunes talents issus des centres de formation.

Les contours d’une nouvelle épreuve

Le projet envisagé se veut innovant. Parmi les pistes explorées figure un format régionalisé pour les premiers tours, permettant de limiter les déplacements et de multiplier les derbys. Les futurs clubs de la troisième division professionnelle (Ligue 3) pourraient également être intégrés à la compétition.

Une autre idée serait d’imposer un nombre minimum de jeunes joueurs sur les feuilles de match, s'inspirant du Challenge Espoirs (U23). L'objectif serait de favoriser l'émergence de nouveaux talents tout en réduisant les contraintes pour les équipes engagées en Europe.

Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Cette compétition offrirait-elle une qualification européenne ? Quel serait son calendrier pour éviter d’alourdir celui des clubs européens ? Enfin, la collaboration entre la LFP et la FFF sera essentielle pour assurer la cohérence du projet avec d’éventuelles réformes de la Coupe de France.

Malgré un accueil favorable de nombreux dirigeants, le retour de la Coupe de la Ligue n’est pas une priorité immédiate. Le projet devra trouver sa place dans un calendrier où chaque jour de compétition compte.