Alors que l’ASSE s’apprête à se déplacer au Stade Saint-Symphorien ce samedi à 20h, le FC Metz aborde ce choc de Ligue 2 dans un climat particulièrement délétère. Relégué de Ligue 1 au printemps dernier, Metz pointent à la 5ᵉ place du classement. Les Grenats viennent de concéder leur première défaite de la saison sur la pelouse du Red Star (1-0). Mais en coulisses, l’incendie est déjà déclaré autour du nouvel entraîneur, Luc Holtz.

Selon les révélations publiées par le média Culture Grenat, la situation est devenue critique au sein du club messin. Nommé cet été, le technicien luxembourgeois voit son crédit déjà fortement entamé auprès de sa direction et de ses joueurs.

« Entre Luc Holtz, son staff technique et une partie importante du vestiaire, le courant ne passe pas. Et le malaise ne semble plus se limiter aux joueurs », dévoile le média d'actualité du FC Metz, évoquant des retours très inquiétants en interne.

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Bernard Serin commence à douter

Cette rupture relationnelle touche désormais les plus hautes sphères du FC Metz. Le président Bernard Serin, qui avait personnellement porté le choix de faire venir Luc Holtz lors du mercato estival, remettrait lui-même en question sa décision. Une posture devenue « au fil des semaines, de plus en plus difficile à défendre en interne », alors que les cadres du groupe pointent des incompréhensions majeures sur les choix sportifs, la gestion du groupe et le fonctionnement du staff.

Le sursis accordé au coach après la victoire contre Rodez (4-1) n'a été que de courte durée. La défaite subie ce lundi au Stade Bauer face au Red Star a immédiatement relancé le débat sur l'avenir du technicien du FC Metz

Un vestiaire chamboulé par le mercato au FC Metz

Ce malaise interne s'inscrit dans un contexte sportif complexe marqué par un profond remaniement de l'effectif durant l'été. Si le FC Metz a enregistré 19,70 millions d'euros de ventes avec notamment les départs de Sadibou Sané à Monaco (7 M€), Idrissa Gueye à l'Udinese (6 M€) ou encore Terry Yegbe à Lech Poznan (3 M€) et Gauthier Hein à Nice (1,7 M€), le recrutement peine à trouver ses repères.

L'arrivée de joueurs d'expérience comme Téji Savanier (libre) ou Nampalys Mendy n'a pour l'instant pas suffi à stabiliser un groupe privé de plusieurs cadres de la saison passée (Habib Diallo parti au Mans, Koffi Kouao, Benjamin Stambouli).

Si Luc Holtz conserve son banc d'ici samedi, la réception des Verts s’apparente déjà à un match primordial pour le technicien luxembourgeois.