L’ASSE jouera ce samedi sur la pelouse de Metz. Une rencontre où Maxime Bernauer espère retrouver une place de titulaire après son retour de blessure. L’ancien du PFC a répondu aux différentes questions des journalistes en conférence de presse. L'occasion de parler de sa polyvalence et d'Ian Cathro. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “C'était une réflexion qui s'est faite assez tôt dans la prépa. Il m'a dit qu'il avait envie d'essayer de me mettre au milieu parce qu'il savait que j'avais déjà joué là il y a quelques années. Moi c'est quelque chose qui m'allait aussi. Après, il savait comme moi que j'avais besoin d'un peu de temps pour retrouver des repères quand on passe de (défenseur) central au milieu. Il y a pas mal de choses qui changent.

En plus, on est dans un système où ils demandent des choses assez précises et détaillées. Mais voilà, que ce soit le coach ou le staff, ils m'ont aidé à ce que ça se passe bien dès le début. Après voilà, je suis passé à gauche parce qu'il y avait des blessures et pareil. J'ai essayé de faire mon maximum et il ne m'a pas non plus demandé de jouer comme un latéral. Il sait aussi ce que je suis capable de faire et ce que je suis capable d'apporter à l'équipe. C'est en ce sens où je dis que ça s'est bien passé depuis le début parce que c'est quelqu'un qui s'adapte bien et assez vite aux joueurs qu'il a."

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Un rôle de troisième numéro six à l'ASSE

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Le coach ne va pas me demander la même chose qu'à Ben (Old). Quand Ben joue à gauche, je n'ai pas la même qualité. Il a compris que s'il voulait que je puisse apporter quelque chose à l'équipe, c'était en me mettant presque comme un troisième six sur les premiers matchs. Ça a causé pas mal de problèmes aux adversaires.

Parfois, je n'avais même pas peur, mais je n'avais pas envie de trop dézoner parce que si on perd le ballon, derrière, ça peut laisser des espaces. C'est vraiment lui qui m'incite à vraiment venir dans le milieu parce que c'est peu commun et du coup pour les adversaires c'est aussi compliqué.

Après voilà, ça fait 5-6 matchs qu'on joue, les adversaires regardent aussi les matchs donc il faut aussi trouver d'autres solutions, d'autres clés. Mais encore une fois, contre Dunkerque, les 2-3 fois où j'ai pu toucher le ballon à l'intérieur, c'est vraiment quand je suis venu presque comme un 10 entre les 6 et les attaquants. Dans des moments où j'ai même hésité parce que je voyais la zone libre, mais je me suis dit que ce n'était pas forcément mon rôle. Mais voilà, c'est des zones où, si le coach m'autorise à y aller, ça me permet aussi d'être touchable dans des zones peu communes et ça peut poser des problèmes...

Des repositionnements stimulants intellectuellement

Je ne pense pas que l'idée première soit de m'installer à gauche. C'est aussi parce qu'il y avait un besoin et il n'y a pas de raison, si Ben revient à 100% et est 100% apte physiquement, à ce que je reste à gauche. Après, voilà, c'est le coach. Moi, je suis à entière disposition du coach et, comme d'habitude, j'essaie de donner le maximum pour apporter le maximum à l'équipe.

Ces repositionnements ? Ça me stimule intellectuellement. C'était un peu pareil, toute proportion gardée, mais quand j'avais joué latéral avec Erik Horneland, il ne me demandait pas de jouer comme un latéral. Je jouais aussi à l'intérieur et c'est ce qui fait aussi que j'arrive à prendre du plaisir sur ce poste-là et à pouvoir apporter des choses à l'équipe."

Ian Cathro, un coach complet

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : “Non, non, il ne m'a rien demandé. Il était beaucoup dans l'observation au début. Après, c'est plus facile aujourd'hui de le faire que quand je suis arrivé. Après un an et demi, on a nos marques, on connaît bien les mecs et puis c'est aussi notre rôle à ce moment-là d'intégrer au mieux les nouveaux. J'ai été nouveau dans des clubs, je sais comment ça se passe, surtout quand on vient de l'étranger.

Franchement, c'est un des coachs les plus complets que j'ai eu depuis que j'ai commencé le foot. C'est pas du tout parce que tout se passe bien que je dis ça pour l'instant. On travaille beaucoup l'adversaire tout en gardant nos principes très forts et c'est ce qui fait aussi que sur les premiers matchs on a réussi à gagner de suite malgré le fait qu'il y ait des nouveaux principes avec des nouveaux joueurs. C'est qu'il y a une certaine humilité dans la préparation des matchs."