Le nouveau gouvernement a officialisé la nomination de Laurent Nunez au ministère de l’Intérieur en remplacement de Bruno Retailleau. Une arrivée qui relance les interrogations sur la politique sécuritaire à l’égard des supporters de football.

Après seulement quelques mois à la tête du ministère de l’Intérieur, Bruno Retailleau quitte ses fonctions. Son remplaçant : Laurent Nunez, une figure expérimentée en matière de sécurité et d’ordre public. Préfet, ancien patron de la DGSI, directeur de cabinet du préfet de police de Paris, puis secrétaire d’État à l’Intérieur entre 2018 et 2020, Nunez connaît parfaitement les arcanes de la place Beauvau.

Sa nomination, dans un contexte de crispation persistante entre le pouvoir et les tribunes, n’est pas anodine. Elle intervient alors que les interdictions de déplacement de supporters continuent de se multiplier. Cela alimente un sentiment de fracture entre autorités et passionnés du ballon rond.

Laurent Nunez : une doctrine sécuritaire assumée

Ce n’est pas la première fois que Laurent Nunez est confronté à la question du supporterisme. Ainsi, en janvier 2019, alors secrétaire d’État, il participait à un séminaire de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Comme le rapportait L'Equipe, son message était clair :

« Le gouvernement n'a pas l'intention de revoir à la baisse les dispositifs de police administrative, ni dans les textes ni dans leur mise en œuvre », avait-il affirmé.

Il assumait alors pleinement l’usage des interdictions administratives de stade (IAS) et des interdictions de déplacement, malgré les critiques de nombreuses associations de supporters. « Certains nous trouvent peut-être trop répressifs, trop liberticides. Je n’ai pas ce sentiment. Nous avons atteint un bon équilibre entre la liberté des gens de se rendre au stade et le fait que cette liberté puisse s'exercer en toute sécurité. »

À l’époque, plus de 317 IAS étaient en vigueur. En outre, 41 arrêtés préfectoraux d’interdiction de déplacement avaient déjà été prononcés en cours de saison. C'était une politique de fermeté que Nunez avait contribué à légitimer.

Un dialogue à renouer avec les supporters ?

Pour les groupes de supporters, cette nomination ne devrait pas manquer de faire réagir. L’Association nationale des supporters (ANS) dénonçait déjà en 2019 l’utilisation des IAS à des fins éloignées du maintien de l’ordre. Ils évoquaient un « dévoiement » du dispositif initialement destiné aux hooligans.

Le passage de Bruno Retailleau, marqué par peu d’inflexions notables sur ce terrain, laisse place à un profil connu pour sa fermeté. Faut-il s’attendre à une continuité sécuritaire stricte ? Ou Laurent Nunez ouvrira-t-il la voie à un dialogue plus constructif avec les tribunes ? Le football français, confronté à des tensions régulières autour des déplacements, espère des réponses. À la tête de l’Intérieur, le rapport de Laurent Nunez aux supporters sera scruté de près.