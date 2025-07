Lucas Stassin a poussé jusqu’à Andrézieux pour encourager ses coéquipiers depuis les tribunes, aux côtés de Yvann Maçon, récemment revenu de la Gold Cup avec la Guadeloupe.

Lors de cette phase de reprise, l’appui moral du groupe est précieux. Lucas Stassin, encore en convalescence, n’a pas hésité à faire le déplacement jusqu’à Andrézieux pour soutenir ses camarades depuis les tribunes. Son attitude dénote une vraie volonté de rester intégré malgré l’inactivité sur le terrain. Cette présence, d’autant plus visible en compagnie d’un autre visage familier du club, marque une volonté forte de garder le lien avec le collectif stéphanois.

Aux côtés de Stassin, Yvann Maçon s’est installé confortablement dans les gradins. Le latéral droit semblait détendu, dix jours seulement après son élimination de la Gold Cup avec la sélection de Guadeloupe. Son retour à la vie de groupe est imminent : la direction médicale et l’encadrement sportif ont d’ores et déjà prévu sa reprise de l’entraînement collectif dès lundi prochain. Un retour rapide pour celui qui a vécu une déception lors de la Gold Cup avec son île natale.

Vers une reprise collective à l'ASSE

À ses côtés, Aïmen Moueffek complétait ce tableau. Lui aussi suit un programme individualisé, mais il devrait, comme Maçon, réintégrer l’entraînement collectif dès lundi. Cette phase est cruciale : elle précède les matchs amicaux, indispensables pour retrouver le rythme, la cohésion et les automatismes. La présence de Stassin et Maçon, deux joueurs qui connaissent bien l’état d’esprit Stéphanois, renforce l’idée d’un groupe resserré et prêt à repartir sur des bases solides.

La présence de Lucas Stassin en tribune, aux côtés de Yvann Maçon, dépasse le simple geste de camaraderie : elle préfigure un retour en force imminent pour le groupe de l’ASSE. Leur engagement hors terrain prouve que la cohésion d’équipe est intacte. À l’aube de la reprise complète, ce soutien symbolise un collectif soudé, prêt à relever les défis qui se profilent.