Yohan Cabaye pourrait franchir un cap dans sa carrière. L’ancien joueur de l’ASSE est dans le viseur de plusieurs clubs dont le Stade Brestois pour un poste de directeur sportif en Ligue 1.

Yohan Cabaye avance, sans bruit mais avec ambition. Aujourd’hui directeur sportif du centre de formation du PSG, l’ancien milieu international français pourrait bientôt changer de dimension. Son nom circule avec insistance du côté de Brest, où un départ de Grégory Lorenzi est de plus en plus probable.

Interrogé par L’Équipe, Yohan Cabaye n’a pas fermé la porte. Sans confirmer de discussions concrètes, il reconnaît être sollicité : « Des sollicitations, j’en ai, en France, à l’étranger, notamment en Angleterre. » Une manière de confirmer que son profil attire.

Mais pour l’heure, priorité au terrain… ou presque. « Le plus important est d’être concentré sur nos objectifs », insiste-t-il, alors que le PSG vise un doublé Youth League – Coupe Gambardella.

Yohan Cabaye (Ex-ASSE) prêt à passer un cap

Arrivé au PSG en 2021, d’abord comme coordinateur, Yohan Cabaye a progressivement gravi les échelons. Depuis octobre 2024, il occupe le poste de directeur sportif du centre de formation. Un rôle stratégique, dans lequel ses résultats sont jugés positifs.

Le PSG est en effet toujours en course pour un doublé historique chez les jeunes. De quoi renforcer la crédibilité de Cabaye, récemment diplômé UEFA Pro et titulaire d’un diplôme de manager général obtenu au CDES de Limoges.

Un profil complet, qui séduit. À Brest, la réflexion est déjà lancée en interne. Lorenzi, en discussions avancées avec Nice, devrait quitter le club après une décennie de stabilité. Et c’est lui-même qui réfléchirait à son successeur.

Brest pense sérieusement à cet ancien Vert

Le nom de Yohan Cabaye s’impose naturellement. Les deux hommes se connaissent bien, ayant suivi la même formation à Limoges. Une formation également suivie par Loïc Perrin. Le contact n’est jamais rompu entre Cabaye et Lorenzi. Le profil de l’ancien joueur de Lille, Newcastle ou de l'ASSE coche plusieurs cases.

Brest cherche de la continuité, mais aussi une vision moderne. Yohan Cabaye, fort de son expérience dans un centre de formation performant, représente une option crédible.

Reste une zone d’ombre. En février, le CSE du PSG avait pointé un climat interne tendu et réclamé son départ. Finalement, la direction parisienne a choisi de maintenir sa confiance, avec un simple avertissement.

Aujourd’hui, Cabaye semble prêt. À 40 ans, il ne cache plus son envie de devenir directeur sportif en Ligue 1. Et Brest pourrait bien lui offrir cette opportunité.

Le timing est idéal. Le poste devrait se libérer dans les prochaines semaines. Et le club breton, stabilisé dans l’élite, représente un terrain de lancement parfait.

Yohan Cabaye n’a jamais été aussi proche de franchir un cap majeur dans sa reconversion.

Source : L’Équipe