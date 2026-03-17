Vainqueur à Annecy (1-2), Troyes confirme son statut de leader de Ligue 2. Menée à la pause, l’ESTAC a renversé la situation avec caractère. Après la rencontre, Stéphane Dumont a salué l’état d’esprit de son groupe, déterminant dans cette victoire précieuse face à un concurrent accrocheur.

Troyes continue d’impressionner par sa capacité à rebondir. Malmenés en première période, les hommes de Stéphane Dumont ont su inverser le scénario avec autorité après la pause. Une réaction, qui en dit long sur la solidité mentale de cette équipe. Face à une formation d’Annecy entreprenante, l’ESTAC a d’abord souffert. Dominés dans le jeu, parfois en difficulté dans les duels, les Troyens ont longtemps couru après le ballon. Mais sans rompre. Et c’est justement ce qui plaît à leur entraîneur.

Troyes : Une force mentale qui fait la différence

Au micro après la rencontre, Stéphane Dumont n’a pas caché sa satisfaction. Plus que le résultat, c’est l’état d’esprit qui retient son attention.

« Cette force de caractère me touche ce soir, mais aussi depuis un petit moment. Cette équipe est faite d’un bois un peu particulier. Elle ne renonce jamais, même quand c’est dur. Et c’est dur. Mais elle s’accroche. »

Des mots qui traduisent la dynamique actuelle de Troyes. Car au-delà du talent, c’est bien la capacité à ne jamais lâcher qui permet aujourd’hui à l’ESTAC de faire la course en tête.

Le coach insiste également sur la capacité de son groupe à s’adapter en cours de match. « On arrive à corriger assez vite ce qu’on maîtrise moins. Et on est récompensé collectivement, notamment avec l’apport des entrants. »

Un coaching encore décisif

Encore une fois, les choix de Stéphane Dumont ont pesé. L’entrée de Renaud Ripart a notamment changé la donne, symbole d’un banc impliqué.

« Ce n’est pas nouveau. On parle souvent avec lui. C’est son moment, il le sait. Et il le fait à la perfection. »

Mais l’entraîneur troyen élargit le constat à l’ensemble de son groupe.

« Il y a aussi des joueurs qui jouent moins, mais qui donnent tout. Même sur quelques minutes, ils se mettent au diapason. C’est ce qui fait la différence. »

Une profondeur d’effectif précieuse à l’approche du sprint final.

L'ESTAC garde le cap… et pense déjà à la suite

Grâce à ce succès, Troyes creuse légèrement l’écart avec l’ASSE. Mais pas question de s’enflammer.

« Oui, il y a un écart. Mais le troisième nous intéresse aussi. Et il reste encore sept matchs, donc beaucoup de points à prendre. »

Le message est clair : rien n’est fait.

Dumont insiste sur l’enchaînement des rencontres et la nécessité de rester concentré.

« On est content, mais on n’a pas le temps de gamberger. Les semaines sont denses. On rejoue dès samedi contre Dunkerque. On savoure aujourd’hui, et dès demain on se reconcentre. »

Leader solide, groupe soudé, banc décisif : Troyes avance avec sérénité. Mais dans une Ligue 2 aussi serrée, la moindre baisse de régime pourrait tout relancer… au plus grand bonheur de l’ASSE.

Source : beIN Sports