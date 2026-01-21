Réunie pour statuer sur les différents événements disciplinaires du week-end passé, la LFP a prononcé les sanctions faisant suite à la 18ᵉ journée de Ligue 1 et à la 19ᵉ journée de Ligue 2. Trois joueurs ont été expulsés par les arbitres en deuxième division. Voici les décisions de la commission de discipline du mercredi 21 janvier 2026.

Lourdement battu par le Red Star (0-3), qui a récupéré la seconde place de Ligue 2, Grenoble ne s’est pas facilité la tâche à domicile. Peu après l’heure de jeu, Samma Lele Diba a été expulsé par l’arbitre de la rencontre. Le milieu sénégalais a écopé d’un carton rouge direct après une vilaine semelle sur l’ancien joueur de l’ASSE, Dylan Durivaux.

Lundi soir, Guingamp s’est facilement imposé sur la pelouse de Nancy (0-3) et a grimpé à la 7e place du classement, revenant ainsi à trois points du top 5. Le seul point noir de cette soirée pour les Bretons est l’expulsion express de Jérémie Matumona. Moins d’une minute après son entrée en jeu, le joueur guingampais a été exclu après un vilain tacle.

Malgré une mi-temps disputée à dix contre onze, Troyes a tenu son succès face à son rival rémois. Les leaders du championnat ont été réduits à dix après un pied haut de Mouhamed Diop sur Ange Tia. Un carton rouge qui n’a pas empêché l’ESTAC de marquer le but du 2-0 quelques instants plus tard. Les Troyens ont ensuite conservé leur avance durant la seconde période avant de concéder la réduction de l’écart dans le temps additionnel.

Les décisions du 21 janvier 2026

Trois matchs de suspension ferme

Samba DIBA (Grenoble Foot 38)

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis

Jérémie MATUMONA MAKANGA (EA Guingamp)

Deux matchs de suspension ferme

Joseph Marc BONAVITA (Intendant du SC Bastia)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Mouhamed DIOP (ESTAC Troyes)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 janvier 2026.

William BIANDA (Stade Lavallois MFC)

Amine CHABANE (Amiens SC)

Cyril MANDOUKI (Stade Lavallois MFC)

Tom MEYNADIER (SC Bastia)