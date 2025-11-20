Mal embarquée en D1 Arkema, l’ASSE Féminines a concédé une nouvelle défaite (2-0) sur la pelouse de Strasbourg. L’entraîneur stéphanois, Sébastien Joseph, ne cache pas sa déception.

Face à une équipe strasbourgeoise plus engagée, plus juste techniquement et dominatrice dans les duels, les Vertes n’ont jamais su inverser la tendance. Pour Sébastien Joseph, cette défaite ne souffre d’aucune contestation : « On fait un match trop pauvre techniquement pour espérer quoi que ce soit. On a joué une équipe qui a été meilleure, beaucoup plus juste, plus présente dans les duels, et qui mérite sa victoire. »

Avec seulement 5 buts inscrits en 7 journées, et 14 encaissés, l’ASSE reste scotchée à l’avant-dernière place au classement. Le manque d’efficacité et de tranchant dans les deux surfaces reste criant, malgré quelques situations favorables non converties.

Des erreurs répétées qui coûtent cher à l'ASSE

Le deuxième but encaissé sur coup de pied arrêté a achevé de plomber les espoirs stéphanois : « On savait qu’en infériorité numérique ce serait une arme pour elles. Strasbourg a été extrêmement efficace, nous non. » Ce réalisme adverse, combiné à une certaine passivité, fragilise une équipe stéphanoise déjà en mal de confiance.

L'entraîneur reconnaît que son équipe n’a pas mis « les ingrédients pour espérer ramener des points », une constante dans cette première partie de saison où l’ASSE n’a récolté que 4 unités en 7 journées.

Une prise de conscience urgente avant d’affronter le PSG

Avec la réception du Paris SG en ligne de mire, le temps presse. Sébastien Joseph appelle à une réaction immédiate de son groupe : « Les joueuses doivent prendre conscience de la situation. Le fil est de plus en plus mince. Il faut une prise de conscience collective concernant ce que l’on doit mettre comme ingrédients dans les matchs pour espérer ramener des points. »

Le PSG, actuel deuxième du classement, ne viendra pas à l'Étrat en touriste. Et pour les Vertes, cette rencontre peut aussi servir de tremplin ou marquer un nouveau coup d’arrêt. « On se doit de préparer ce match correctement », martèle le coach, conscient de la difficulté du défi.

Un coach qui se retrouve de plus en plus en difficulté face à des résultats largement insuffisants.

Source : ASSE.fr