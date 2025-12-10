Comme chaque semaine suivant un week-end de championnat, la commission de discipline de la LFP s’est réunie pour statuer sur les différents évènements disciplinaires ayant marqué le week-end sur les terrains professionnels français. En Ligue 2, un carton rouge a été distribué mais un autre incident lors de Bastia - Red Star, a marqué la 16ᵉ journée. Voici la décision de la LFP en ce 10 décembre 2025.

Vendredi soir, Nicolas Saint-Ruff a été le seul joueur à être expulsé sur les pelouses de Ligue 2. Le défenseur de Nancy a été expulsé en concédant le pénalty qui a permis à Grenoble de s’imposer 1-0.

L’évènement majeur du week-end s’est produit à Bastia lors de la rencontre opposant le club Corse au Red Star. À la 56ᵉ minute, alors que le score était de 0-0, Bradley Danger, joueur francillien a reçu un fumigène depuis les tribunes de Furiani.

Les caméras de surveillance auraient permis d'identifier l’auteur de ce geste. Un nouvel évènement qui exaspère les instances en Haute-Corse. Ce n’est pas le premier incident qui se produit au Stade Armand Cesari ces derniers temps…

Une sanction exemplaire pour Bastia ?

Plusieurs sanctions ont été envisagées par la LFP. Si le placement du dossier en instruction avant une décision définitive concernant le sort de la rencontre était plus que probable. Le Sporting pouvait d’ores et déjà s’attendre à une fermeture de Furiani pour plusieurs de ses prochaines rencontres à domicile. Un retrait de point pouvait être envisagé.

Concernant la rencontre, plusieurs possibilités ont également été évoquées depuis vendredi : reprise de la rencontre à huis clos, match à rejouer, victoire du Red Star sur tapis Vert…

Les décisions du 10 décembre

"16e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Red Star FC du vendredi 5 décembre 2025

Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques dont l’un a atteint un acteur de la rencontre, provoquant l’arrêt définitif du match et expressions orales constatées

Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction.

La décision sera rendue à l’issue de la séance du lundi 22 décembre 2025."

A noter que Tom Louchet a écopé de Trois matchs de suspension ferme après son carton rouge récolté ce dimanche face à Angers. Le niçois manquera la réception de l’ASSE, dimanche prochain en Coupe de France.