Deux surprises dans le groupe de l’ASSE contre Bastia : deux jeunes profitent des nombreuses absences pour se montrer avant la dernière journée de Ligue 2. De quoi les faire intégrer le groupe ?

L’ASSE prépare son dernier rendez-vous de la saison en Ligue 2, ce samedi à 20h contre Bastia. Et Eirik Horneland doit faire face à une situation délicate. L’infirmerie est pleine et plusieurs cadres offensifs sont incertains. Une semaine compliquée à l’Etrat pour un match qui doit boucler la saison sur une bonne note après la défaite contre Dunkerque (1-0).

Les Verts avancent sans certitudes dans la construction de leur groupe. Les absences s’enchaînent depuis plusieurs jours. Certains joueurs n’ont plus participé à la moindre séance collective depuis le début de semaine. Un contexte rarement vu cette saison. Les supporters attendaient des nouvelles et elles sont arrivées ce mercredi. Deux visages inattendus ont fait irruption à l’entraînement avec les professionnels. Deux jeunes talents de la maison verte qui pourraient bousculer les plans du coach.

Reste à savoir si cette ouverture leur permettra de se glisser dans le groupe. Une première indication tombera dès la conférence de presse de vendredi. Horneland fera le point sur les blessés et pourrait en dire plus sur la participation des deux jeunes.

Deux surprises dans le groupe de l’ASSE ?

Les absences sont nombreuses : Chico Lamba, Djylian N’Guessan, Ebenezer Annan ou encore Axel Dodote (suspendu) manqueront la rencontre. À cela s’ajoutent plusieurs incertitudes importantes. Augustine Boakye, Joao Ferreira, Kevin Pedro, Luan Gadegbeku, Joshua Duffus, Paul Eymard ou encore Irvin Cardona n’ont pas pris part à l’entraînement collectif de la semaine.

Une liste impressionnante qui touche toutes les lignes. Le secteur offensif semble particulièrement fragilisé, mais même la défense manque de repères. Pas idéal pour préparer un match toujours difficile face à Bastia. Ces forfaits ont toutefois ouvert la porte à deux joueurs de la réserve.

Jebryl Sahraoui et Meyvin Agesilas récompensés

Premier nom : Jebryl Sahraoui. Le milieu de terrain né en 2005 a prolongé cet été jusqu’en 2028. Victime d’une rupture des ligaments croisés en mars dernier, le jeune joueur a vécu une année difficile. Son retour la semaine dernière avec la réserve, face à Moulins Yzeure, a offert une bonne nouvelle. Il a disputé une mi-temps et montré qu’il retrouve des sensations. Sa présence avec les pros confirme que le staff croit en son potentiel.

Deuxième surprise : Meyvin Agesilas, joueur offensif de la génération 2006. Lui aussi revient de blessure après une longue absence. Il a disputé ses premières minutes ce week-end avec la réserve. Une demi-heure convaincante, marquée par sa percussion et ses dribbles. Un profil rare dans le secteur offensif, où la réserve a manqué de créativité lors des dernières rencontres.

Les jeunes pousses ont frappé à la porte. Reste à savoir si Horneland leur ouvrira pour de bon.