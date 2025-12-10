Né à Saint-Priest-en-Jarez, le 1ᵉʳ février 1991, Faouzi Ghoulam est un pur produit ligérien. Formé à l'ASSE, il disputera 97 rencontres sous le maillot Vert avant de s'envoler vers Naples. Un club qu'il aura marqué de son empreinte avant que plusieurs blessures viennent freiner sa carrière. En reconversion depuis sa retraite professionnelle, le gaucher qui passe ses diplômes d'entraineur n'a pas manqué de draguer un des clubs rivaux de l'ASSE : l'Olympique de Marseille (OM).

Si l'antagonisme parait aujourd'hui abstrait, l'ASSE et l'OM ont longtemps entretenu un antagonisme persistant. Deux géants qui ont marqué leurs époques. Les duels ont longtemps été houleux sur le terrain comme en tribune. Le déclassement sportif de l'ASSE ces dernières décennies a largement atténué les choses. Preuve de cet apaisement, plusieurs joueurs passés par l'ASSE ne manquent pas de témoigner leur affection pour l'OM : Aubameyang, Fofana, Gomis...

Ghoulam aime De Zerbi, Benatia et l'OM

C'est au tour de Faouzi Ghoulam. En pleine reconversion professionnelle, le Franco-Algérien a accordé une interview au Phocéen. L'occasion opportune de déclarer son affection pour Roberto De Zerbi et l'Olympique de Marseille. Faouzi Ghoulam (ex-ASSE) : « Roberto De Zerbi ? Je connaissais déjà le coach grâce à ce qu’on disait de lui et à son travail du côté de Sassuolo. Je connaissais aussi Medhi Benatia, qui est un très bon ami. »

Le Stéphanois aurait pu signer à l'OM lorsqu'il jouait à Naples. Un transfert avorté qu'il regrette : « En tant qu’Algérien, jouer à Marseille représente quelque chose de fort. Il y a une vraie symbolique. À cette époque, j’étais à Naples : je jouais régulièrement la Ligue des Champions, j’étais dans l’un des plus grands clubs italiens, et on finissait souvent deuxième ou troisième. L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans ce milieu, les choses doivent être claires et cadrées, et là, ça n’a pas pu aboutir. »

Une rivalité ASSE - Marseille saine ?

Faouzi Ghoulam n'oublie pas son club formateur, l'ASSE, et considère qu'on peut très bien jouer pour les Verts et Marseille : « L'OM a toujours été un club qui aurait pu m’attirer. Même si tout le monde sait que je suis Stéphanois et que j’aime Saint-Etienne, la rivalité avec Marseille a toujours été saine. C’est un très grand club. »

Source : Le Phocéen