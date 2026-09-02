Réunie ce mercredi 2 septembre, la commission de discipline de la LFP a statué sur les différents événements disciplinaires du week-end. Voici toutes les décisions suite à la quatrième journée de Ligue 2 et à la deuxième journée de Ligue 1. Dunkerque sera privé d'un joueur face à l'ASSE.

Sur les pelouses de Ligue 2, Montpellier, prochain adversaire de l’ASSE, a terminé sa rencontre en supériorité numérique. À dix minutes de la fin du temps réglementaire, Boulogne a dû finir le match à dix après l’expulsion de Théo Brusco. Un carton rouge qui n’a pas permis aux Héraultais de débloquer la situation. Après ce match nul et vierge, l’USBCO attendait la décision de la LFP concernant la suspension de son joueur.

En Ligue 1, un seul carton rouge a été distribué ce week-end. En déplacement au Rohazon Park, le promu manceau a réussi à remonter deux buts après une entame délicate. Padrick Videira a décidé de faire rentrer Djibril Sidibé à la 68ᵉ minute. Le champion du monde 2018 a alors réalisé une entrée remarquée mais surtout éphémère. Expulsé après environ 43 secondes passées sur la pelouse, l’ancien Monégasque a laissé ses partenaires à dix. Le Mans a encaissé le troisième but rennais dans le temps additionnel et s’est incliné.

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Les décisions de la LFP de ce 2 septembre, Dunkerque perd un joueur avant l'ASSE

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers :

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EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis

Djibril SIDIBÉ (Le Mans FC)

2ème journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC – Paris Saint-Germain du vendredi 28 août 2026.

Exclusion de Luis GARCÍA TEVENET, entraîneur adjoint du LOSC.

1 match de suspension ferme et 1 match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles

LIGUE 2 BKT

2 matchs de suspension ferme

Maxence PREVOT (USL Dunkerque)

1 match de suspension ferme

Théo BRUSCO (US Boulogne CO)"

A noter que Maxence Prevot manquera donc la réception de l'ASSE, samedi prochain (12 septembre) au Stade Marcel-Tribut de Dunkerque.