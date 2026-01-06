L’Algérie a affronté la RD Congo ce mardi soir dans un huitième de finale accroché à la CAN 2024. Une rencontre tendue, disputée, où chaque détail a compté. Et dans ce contexte, un stéphanois était sur la feuille de match : Dylan Batubinsika.

Parmi les joueurs concernés, Dylan Batubinsika était une nouvelle fois présent dans le groupe congolais. Le stéphanois, régulièrement appelé mais jamais sur la pelouse depuis le début de la compétition, était sur le banc de la RDC. Très attaché à ses racines, le défenseur de l’ASSE espèrait aider son pays à franchir un cap dans cette CAN, lui qui connaît une saison pénible en club.

Algérie - RDC, le résumé

Au terme d’un huitième de finale tendu et fermé, l’Algérie s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en venant à bout de la République Démocratique du Congo, ce mardi soir.

Les Fennecs l’ont emporté sur le score de 1-0 après prolongation (a.p.), grâce à un but exceptionnel d’Adil Boulbina en toute fin de match. Peu d’occasions à signaler durant la rencontre, les deux équipes s’étant longtemps neutralisées dans un match fermé.

Mais à force de persévérance, les hommes de Vladimir Petkovic sont parvenus à forcer la décision, libérés par une frappe lumineuse du jeune milieu algérien.

Avec cette victoire, l’Algérie rejoint le Nigeria en quarts de finale de la CAN. Un choc à venir pour une place dans le dernier carré.

Batubinsika spectateur

Dylan Batubinsika est resté sur le banc lors de cette rencontre. Après cette élimination, il va pouvoir regagner le Forez. À l’image d’Yvann Maçon, il pourrait quitter l’ASSE. Eirik Horneland et ses dirigeants ne comptent plus sur le congolais.