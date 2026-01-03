Ce week-end, les clubs de Ligue 2 disputent le premier match de championnat de l’année civile. Ce samedi soir, la 18ᵉ et première journée de la phase retour se poursuivait à 20h avec sept rencontres au programme dont le déplacement de l’ASSE au Mans. Résumé du premier multiplex de 2026.

En bas de tableau, Nancy, 15ᵉ, se rendait sur la pelouse d’Amiens, 14ᵉ. Un choc qui opposait deux équipes qui espèrent creuser l’écart avec la zone rouge en Ligue 2.

Ce n’était pas la seule affiche opposant deux équipes qui veulent se donner de l’air. Clermont, qui possède un point d’avance sur Amiens et Nancy, recevait Laval, reléguable. Les Tangos avaient potentiellement l’opportunité de quitter la 17ᵉ place.

Barragiste, Boulogne-Sur-Mer se déplaçait à Guingamp, qui espère toujours accrocher le bon wagon. Les bretons ne veulent pas s’éloigner du top 5 de Ligue 2 afin de rester dans la course aux playoffs.

Bastia voulait capitaliser face à Grenoble après avoir fait nul sur la pelouse de l’ASSE et avoir perdu sur tapis vert face au Red Star. Les Corses affichaient du mieux dans le jeu et sont dans l’obligation de prendre des points pour espérer rester en vie.

L’ASSE pouvait perdre du terrain en Ligue 2

À trois points du top 5, Pau espérait s’imposer dans le choc du Sud-Ouest face à Rodez pour rester au contact et affirmer son statut d’outsider pour la course à la montée.

5ᵉ du championnat, Reims espérait rester à hauteur du podium en s’imposant à domicile face à Annecy. Après un nul 0-0 sur la pelouse du Red Star avant la trêve, les Champenois pouvaient gagner une ou deux places au classement en fonction du résultat entre Le Mans et l’ASSE.

Enfin, l’ASSE était donc sur la pelouse du Mans ce samedi soir. Les Stéphanois se devaient de gagner pour conserver une place sur le podium de Ligue 2.

Résumé des rencontres

Troyes 1-0 Red Star (Bentayeb)

Le Mans 0-0 ASSE

Reims 2-1 Annecy (Zabi, Bojang - Hbouch)

Guingamp 3-0 Boulogne (Mafouta x2, Demoncy)

Pau 3-3 Rodez (Bobichon x2, Versini - Benchamma, Baldé, Jolibois)

Clermont 4-1 Laval (Fakili, Cantero, Baallal, Astic - CSC)

Bastia 1-0 Grenoble (Sebas)

Amiens 1-2 Nancy (Rafii - Mendy, Fdaouch)