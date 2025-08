Formés à l'ASSE ou passés par le club, de nombreux visages familiers croiseront la route des Stéphanois cette saison. Tour d’horizon des anciens Verts qui porteront d’autres couleurs mais garderont un souvenir vert dans un coin de leur mémoire...

Cette saison encore, la Ligue 2 sera parsemée de visages connus des supporters stéphanois. Car si l’AS Saint-Étienne a souvent su faire éclore des talents ou attirer des joueurs expérimentés dans son projet, nombreux sont ceux qui évolueront désormais sous d’autres cieux. Qu’ils aient été formés au club ou qu’ils aient simplement marqué un passage plus ou moins marquant dans le Forez, ces anciens Verts retrouveront le Chaudron… mais dans le camp adverse.

La jeunesse formée à l’ASSE éparpillée en Ligue 2

Ils ont connu les terrains de L’Étrat, parfois les bancs de la Ligue 1 ou de la Ligue 2 avec les Verts, mais poursuivent désormais leur carrière dans d’autres projets. C’est le cas de Lucas Calodat, désormais au Mans, ou encore de Cazim Suljic, qui défendra les couleurs de Nancy. Le Red Star compte aussi dans ses rangs un pur produit stéphanois : Dylan Durivaux.

À Annecy, c’est Kilyan Jusseron-Venière qui espère lancer sa carrière après son passage dans les équipes de jeunes de l’ASSE. Même trajectoire pour Youssef Njoya Ngapout, aujourd’hui à Guingamp, ou Noah Raveyre, désormais gardien du Pau FC, après avoir été transféré définitivement depuis l’AC Milan. Ces jeunes éléments auront à cœur de prouver leur valeur face à leurs anciennes couleurs.

Des anciens cadres de retour dans le Chaudron

Mais la Ligue 2 version 2025-2026 sera aussi le théâtre du retour d’anciens piliers de l’ASSE, dont certains ont même porté le brassard. À commencer par Anthony Briançon, désormais joueur du Pau FC, ou encore Victor Lobry, qui évolue à Amiens, tout comme Thomas Monconduit. Ce dernier, qui va vivre sa dernière saison en professionnel avant de se reconvertir en coordinateur sportif, retrouvera les Verts dans un rôle tout particulier.

Autres visages familiers : Vincent Pajot, aujourd’hui à Annecy, ou encore Henri Saivet et Kader Bamba, tous deux sous les couleurs du Clermont Foot. Leur expérience pourra peser dans une Ligue 2 toujours plus compétitive.

À Guingamp, Nelson Alpha Sissoko vient ajouter un nom de plus à cette longue liste d’anciens Stéphanois, tout comme Setigui Karamoko, lui aussi désormais Palois.

Montpellier, club de l’élite… et d’anciens Verts

Montpellier, descendu avec les Verts la saison passée, croisera la route des Verts et pourra compter sur un staff et des joueurs bien connus du Peuple Vert. L’entraîneur montpelliérain n’est autre que Zoumana Camara, ancien défenseur central formé à l’ASSE. Sur le terrain, Falaye Sacko, ancien latéral droit du club, et Nathanaël Mbuku, passé brièvement par la Loire, défendront les couleurs du MHSC.