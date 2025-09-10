Avec un effectif jeune, internationalisé et au fort potentiel de revente, l’ASSE confirme son ambition sur le plan sportif comme économique en Ligue 2.
L’AS Saint-Étienne se distingue cette saison par un effectif à la fois jeune, dense et à forte valeur marchande. Avec une moyenne d’âge de 24 ans, le club se positionne dans la moyenne basse du championnat, misant clairement sur des profils à développer.
Ce choix stratégique est renforcé par une ouverture à l’international : 12 joueurs étrangers composent l’effectif stéphanois (sur 28), un total parmi les plus élevés du championnat, traduisant une volonté d’aller chercher du talent au-delà des frontières.
Mais surtout, l’ASSE dispose de l’un des effectifs les plus chers de Ligue 2 : 26,85 M€ de valeur marchande cumulée, soit la 2e place du classement, juste derrière Bordeaux.
Classements Ligue 2 : Les Verts parmi les leaders
Voici les positions de l’ASSE dans les principaux indicateurs analysés :
Classement par valeur marchande (top 5)
- ASSE – 68.30 M€
- Stade de Reims – 53,33 M€
- Montpellier Hérault SC – 25,40 M€
- Guingamp - 19.50M€
- Troyes – 15,03 M€
Classement par moyenne d’âge (top 7 plus jeunes)
- Rodez – 23,4 ans
- MHSC – 23,6 ans
- Amiens SC – 23,8 ans
- Reims – 24.1 ans
- Pau FC - 24.3 ans
- Annecy FC - 24.6 ans
- ASSE – 24,0 ans
Classement par nombre de joueurs étrangers
- Stade de Reims – 21 étrangers
- ASSE – 16 étrangers
- Clermont - 16 étrangers
- Montpellier HSC – 14 étrangers
- Dunkerque – 12 étrangers
Focus sur l’effectif 2025/2026 de l’ASSE
- Gautier Larsonneur – Gardien, 28 ans – 3,00 M€
- Brice Maubleu – Gardien, 35 ans – 200 K€
- Chico Lamba – Défenseur central, 22 ans – 3,00 M€
- Mickaël Nadé – Défenseur central, 26 ans – 2,00 M€
- Maxime Bernauer – Défenseur central, 25 ans – 2,00 M€
- Dylan Batubinsika – Défenseur central, 29 ans – 1,50 M€
- Ebenezer Annan – Arrière gauche, 23 ans – 2,50 M€
- Lassana Traoré – Arrière gauche, 18 ans
- João Ferreira – Arrière droit, 24 ans – 3,00 M€
- Yvann Maçon – Arrière droit, 26 ans – 1,80 M€
- Dennis Appiah – Arrière droit, 33 ans – 800 K€
- Strahinja Stojkovic – Arrière droit, 18 ans - 300 K€
- Pierre Ekwah – Milieu défensif, 23 ans – 7,00 M€
- Aimen Moueffek – Milieu central, 24 ans – 2,50 M€
- Mahmoud Jaber – Milieu central, 25 ans – 2,00 M€
- Florian Tardieu – Milieu central, 33 ans – 600 K€
- Luan Gedgebeku – Milieu central, 18 ans – 300 K€
- Igor Miladinovic – Milieu offensif, 22 ans, 1M€
- Nadir El Jamali – Milieu offensif, 18 ans – 200 K€
- Zuriko Davitashvili – Ailier gauche, 24 ans – 10,00 M€
- Ben Old – Ailier gauche, 23 ans – 700 K€
- Augustin Boakye – Ailier droit, 24 ans – 2,50 M€
- Lucas Stassin – Avant-centre, 20 ans – 18 M€
- Irvin Cardona – Avant-centre, 28 ans – 2,50 M€
- Djylian N'Guessan – Avant-centre, 17 ans – 800 K€
- Joshua Duffus – Avant-centre, 20 ans – 400 K€
