Avec un effectif jeune, internationalisé et au fort potentiel de revente, l’ASSE confirme son ambition sur le plan sportif comme économique en Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne se distingue cette saison par un effectif à la fois jeune, dense et à forte valeur marchande. Avec une moyenne d’âge de 24 ans, le club se positionne dans la moyenne basse du championnat, misant clairement sur des profils à développer.

Ce choix stratégique est renforcé par une ouverture à l’international : 12 joueurs étrangers composent l’effectif stéphanois (sur 28), un total parmi les plus élevés du championnat, traduisant une volonté d’aller chercher du talent au-delà des frontières.

Mais surtout, l’ASSE dispose de l’un des effectifs les plus chers de Ligue 2 : 26,85 M€ de valeur marchande cumulée, soit la 2e place du classement, juste derrière Bordeaux.

Classements Ligue 2 : Les Verts parmi les leaders

Voici les positions de l’ASSE dans les principaux indicateurs analysés :

Classement par valeur marchande (top 5)

ASSE – 68.30 M€ Stade de Reims – 53,33 M€ Montpellier Hérault SC – 25,40 M€ Guingamp - 19.50M€ Troyes – 15,03 M€

Classement par moyenne d’âge (top 7 plus jeunes)

Rodez – 23,4 ans MHSC – 23,6 ans Amiens SC – 23,8 ans Reims – 24.1 ans Pau FC - 24.3 ans Annecy FC - 24.6 ans ASSE – 24,0 ans

Classement par nombre de joueurs étrangers

Stade de Reims – 21 étrangers ASSE – 16 étrangers Clermont - 16 étrangers Montpellier HSC – 14 étrangers Dunkerque – 12 étrangers

Focus sur l’effectif 2025/2026 de l’ASSE

Gautier Larsonneur – Gardien, 28 ans – 3,00 M€

– Gardien, 28 ans – 3,00 M€ Brice Maubleu – Gardien, 35 ans – 200 K€

– Gardien, 35 ans – 200 K€ Chico Lamba – Défenseur central, 22 ans – 3,00 M€

– Défenseur central, 22 ans – 3,00 M€ Mickaël Nadé – Défenseur central, 26 ans – 2,00 M€

– Défenseur central, 26 ans – 2,00 M€ Maxime Bernauer – Défenseur central, 25 ans – 2,00 M€

– Défenseur central, 25 ans – 2,00 M€ Dylan Batubinsika – Défenseur central, 29 ans – 1,50 M€

– Défenseur central, 29 ans – 1,50 M€ Ebenezer Annan – Arrière gauche, 23 ans – 2,50 M€

– Arrière gauche, 23 ans – 2,50 M€ Lassana Traoré – Arrière gauche, 18 ans

– Arrière gauche, 18 ans João Ferreira – Arrière droit, 24 ans – 3,00 M€

– Arrière droit, 24 ans – 3,00 M€ Yvann Maçon – Arrière droit, 26 ans – 1,80 M€

– Arrière droit, 26 ans – 1,80 M€ Dennis Appiah – Arrière droit, 33 ans – 800 K€

– Arrière droit, 33 ans – 800 K€ Strahinja Stojkovic – Arrière droit, 18 ans - 300 K€

– Arrière droit, 18 ans - 300 K€ Pierre Ekwah – Milieu défensif, 23 ans – 7,00 M€

– Milieu défensif, 23 ans – 7,00 M€ Aimen Moueffek – Milieu central, 24 ans – 2,50 M€

– Milieu central, 24 ans – 2,50 M€ Mahmoud Jaber – Milieu central, 25 ans – 2,00 M€

– Milieu central, 25 ans – 2,00 M€ Florian Tardieu – Milieu central, 33 ans – 600 K€

– Milieu central, 33 ans – 600 K€ Luan Gedgebeku – Milieu central, 18 ans – 300 K€

– Milieu central, 18 ans – 300 K€ Igor Miladinovic – Milieu offensif, 22 ans, 1M€

– Milieu offensif, 22 ans, 1M€ Nadir El Jamali – Milieu offensif, 18 ans – 200 K€

– Milieu offensif, 18 ans – 200 K€ Zuriko Davitashvili – Ailier gauche, 24 ans – 10,00 M€

– Ailier gauche, 24 ans – 10,00 M€ Ben Old – Ailier gauche, 23 ans – 700 K€

– Ailier gauche, 23 ans – 700 K€ Augustin Boakye – Ailier droit, 24 ans – 2,50 M€

– Ailier droit, 24 ans – 2,50 M€ Lucas Stassin – Avant-centre, 20 ans – 18 M€

– Avant-centre, 20 ans – 18 M€ Irvin Cardona – Avant-centre, 28 ans – 2,50 M€

– Avant-centre, 28 ans – 2,50 M€ Djylian N'Guessan – Avant-centre, 17 ans – 800 K€

– Avant-centre, 17 ans – 800 K€ Joshua Duffus – Avant-centre, 20 ans – 400 K€

Source : Transfermarkt