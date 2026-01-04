En concédant le match nul face au Mans (0-0), l’ASSE a perdu sa place sur le podium. Si l’attaque est restée muette, la défense, elle, a enfin tenu bon.

25 : C’est le nombre de buts encaissés par l’ASSE depuis le début de saison. Bien trop pour un prétendant sérieux à la montée. Mais ce samedi, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont retrouvé un peu de solidité défensive en ne concédant aucun but durant 90 minutes. Une première depuis de longues semaines.

Une défense rassurante… enfin

Face au Mans, les défenseurs de l'ASSE ont été rarement mis en danger. Les Manceaux ont tenté leur chance à dix reprises, pour seulement quatre tirs cadrés. Gautier Larsonneur a été solide, sans être mis à contribution de manière excessive. La défense, elle, a montré un visage bien plus rassurant.

Aligné aux côtés de Mickaël Nadé, le jeune Kévin Pedro a livré une prestation très propre. Le défenseur de 19 ans a remporté 5 de ses 6 duels, réussi ses deux tacles. Nadé, lui, a dominé physiquement : 16 duels disputés, 11 remportés.

Sur le côté droit de l'ASSE, Dennis Appiah a été fidèle à lui-même. Juste défensivement bien que peu inspiré offensivement, il n’a pas hésité à couvrir Pedro lorsqu’il le fallait. Résultat : quelques situations franches pour Le Mans, même si les occasions adverses auraient pu faire mouche avec plus de justesse.

Un clean sheet qui met fin à une spirale négative pour l'ASSE

Il faut remonter au 28 octobre dernier pour trouver trace du dernier match sans but encaissé en championnat. C’était le large succès 6-0 contre Pau. Depuis, l’ASSE avait concédé au moins un but sur cinq rencontres consécutives, pour un total de huit buts encaissés.

Ce clean sheet fait donc du bien à un secteur défensif pointé du doigt ces dernières semaines, notamment après le nul face au SC Bastia lors de la 17e journée (2-2), alors que les Corses n’avaient pas encore marqué à l’extérieur.

Depuis le début de la saison, l'ASSE a réalisé 6 clean sheet

ASSE - Rodez : 4-0 J2

Boulogne - ASSE : 0-1 J3

Amiens - ASSE : 0-1 J7

Montpellier - ASSE : 0-2 J9

Pau - ASSE : 6-0 J12

Le Mans - ASSE : 0-0 J18

Il s'agit donc du premier 0-0, et du 4ème match nul des Verts cette saison.

Avec le retour de Chico Lambá dans le groupe, Eirik Horneland aura un choix fort à faire en défense centrale. Continuer avec Kévin Pedro après sa belle prestation ? Réintégrer le jeune international portugais ? Sans oublier Maxime Bernauer, absent face au Mans. La concurrence s’annonce intéressante pour les prochaines semaines du côté de l'ASSE.