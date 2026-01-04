En concédant un match nul sur la pelouse du Mans FC (0-0), l’ASSE confirme une dynamique préoccupante en Ligue 2. Après un début de saison tonitruant, les Verts marquent le pas. Le rythme de points ralentit nettement. Et la montée commence à s’éloigner. Ce nouveau coup d’arrêt a surtout ravivé la colère des supporters stéphanois, agacés contre la direction sportive du club.

L’ASSE avait pourtant l’occasion de frapper un coup. Face à un concurrent direct, les hommes d’Eirik Horneland n’ont jamais réussi à faire sauter le verrou manceau. Le résultat est là. Un 0-0 frustrant. Et une quatrième place au classement qui inquiète.

Ce nul s’inscrit dans une série beaucoup plus large. Sur les 11 dernières journées de Ligue 2, l’ASSE n’a pris que 14 points sur 33 possibles. Soit une moyenne de 1,27 point par match. Un total bien trop faible pour une équipe qui vise clairement la montée directe. Le contraste est saisissant avec le début de saison. À l’époque, les Verts affichaient une solidité et une efficacité qui faisaient peur à toute la division.

Aujourd’hui, le doute s’installe. Et le classement commence à glisser dangereusement.

ASSE : l'agacement des supporters éclate au Mans

Ce déplacement au stade Marie-Marvingt n’a pas seulement été marqué par le manque de buts sur le terrain. Dans un parcage plein à craquer, les supporters stéphanois ont fait passer plusieurs messages forts. Et sans détour.

Une première banderole a rendu hommage à Jean-Louis Gasset : « Ce soir nous tirons notre casquette à un grand homme : RIP Jean-Louis Gasset ».

Un message lourd de sens. Et révélateur d’une certaine nostalgie chez les supporters, toujours très attachés à l’ancien entraîneur des Verts.

Mais la suite était bien plus piquante. Une seconde banderole a directement ciblé la direction sportive du club, et notamment Loïc Perrin : « On s’attendait à une écurie de vainqueur, on se retrouve à bord d’un sacré manège ».

Un tacle appuyé. Et un signal clair envoyé aux dirigeants. Les supporters ne se contentent plus des discours. Ils attendent des résultats. Et surtout une équipe capable d’assumer ses ambitions.

Une dynamique insuffisante pour jouer la montée

Sur le plan comptable, l’ASSE avance trop lentement. À ce rythme, la montée directe semble compromise. La concurrence, elle, ne faiblit pas. Et chaque faux pas rapproche les Verts d’une fin de saison sous tension.

La pression monte. Dans les tribunes. Et autour du club. Les prochaines semaines s’annoncent décisives. Car au-delà du classement, c’est désormais la confiance qui vacille. Et à Saint-Étienne, personne n’ignore qu’une saison de Ligue 2 ne pardonne pas les longues périodes de flottement.