En crise sportive, le SC Bastia vient d’officialiser la nomination de Gilles Cioni comme coordinateur sportif. Un choix symbolique, à quelques jours d’un déplacement délicat à Saint-Étienne (ASSE).

Le Sporting Club de Bastia traverse une période très agitée, sur le terrain comme en coulisses. Sans Directeur sportif depuis le départ surprise de Frédéric Antonetti début novembre, et englué dans une dynamique négative, le club corse tente de reprendre le contrôle de sa trajectoire. Ce mardi, il a annoncé la nomination d’un homme fort du club : Gilles Cioni. Une décision forte, à quelques jours d’un déplacement périlleux à Geoffroy-Guichard contre l’ASSE.

Gilles Cioni, de la pelouse aux bureaux

Pur produit du SC Bastia, Gilles Cioni a tout connu sous le maillot bleu : montées, descentes, crises, renaissance. En tout, il aura disputé 230 matchs professionnels avec le club corse. Depuis sa retraite sportive, il n’a jamais vraiment quitté le Sporting. D’abord ambassadeur, puis stadium manager, il a également intégré la cellule de recrutement. Diplômé du CDES de Limoges, il gravit aujourd’hui une nouvelle marche en devenant coordinateur sportif du club.

Dans son communiqué officiel, le SCB explique que Cioni devra assurer la cohérence du projet sportif entre les pros, la formation et le recrutement. Une fonction de lien, précieuse dans un club à reconstruire.

L’ASSE en embuscade face à un Bastia instable

Cette nomination intervient à quelques jours d’un déplacement périlleux du SC Bastia à Saint-Étienne, pour le compte de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Les Corses, derniers au classement, n’ont remporté qu’un seul de leurs huit derniers matchs. En face, l’ASSE reste sur une dynamique mitigée, mais sera très largement favori.

Le club corse, en mission survie, pourrait bouger dès cet hiver pour se renforcer. Mais d’ici là, Gilles Cioni devra composer avec un effectif limité, et un contexte brulant. De son côté, l'ASSE n'aura aucune excuse face à cet adversaire qui a déjà un pied en N1.

Source : France 3 Corse