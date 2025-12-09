Plusieurs anciens Stéphanois se sont illustrés ce week-end. Buts et passes décisives ont rythmé la fin de semaine dernière. Des championnats européens aux compétitions plus éloignées, les performances des anciens de l'ASSE ont contribué aux bons résultats de leurs clubs. Tour des stades !

Première étape du côté du National, où Charles Abi a permis à Rouen d’obtenir le nul à Aubagne grâce à une frappe gagnante peu avant la pause. Auteur d’un match plein, il confirme sa bonne forme depuis plusieurs semaines. À l’autre bout du globe, Enzo Crivelli a également trouvé le chemin des filets avec Sepahan en Iran. Son but à la 63e minute a fait basculer la rencontre, même si l’attaquant a dû quitter la pelouse peu après. Toujours vendredi, Lucas Calodat s’est distingué avec Le Mans en délivrant la passe décisive sur l’unique but du match contre Amiens. Il démontre ainsi sa capacité à créer des différences même lorsqu’il est moins en vue.

Deux doublés pour les ex de l'ASSE !

Le samedi a ensuite mis en valeur la prestation la plus en vue du week-end : le doublé d’Adil Aouchiche avec Aberdeen. Le milieu offensif a frappé tôt, deux fois en moins d’un quart d’heure, permettant au club écossais de s’imposer avec maîtrise.

Dimanche, c'est Bilal Benkhedim qui a ouvert le score pour Dudelange au Luxembourg. Cette ouverture du score permet ainsi une victoire confortable à Strassen. Dans un registre similaire mais encore plus marquant, Loïs Diony a signé un doublé avec Manisaspor, inscrivant les deux buts de son équipe à des moments clés de la rencontre. L’attaquant retrouve une efficacité qu’il n’avait plus affichée depuis longtemps, et s’impose comme l’une des satisfactions offensives de son club. Au Pérou, Miguel Trauco a de nouveau brillé dans un rôle plutôt créatif. Auteur d’une passe décisive sur le troisième but d’Alianza Lima, le latéral poursuit une série de prestations complètes, même si son équipe a finalement été éliminée aux tirs au but.

Source : Anciens Verts