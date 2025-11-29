Le 8e tour a réservé deux surprises de taille lors du 8ème tour de Coupe de France, avec les éliminations inattendues de Rodez et du Red Star, tombés face à des équipes de divisions inférieures, mais parfaitement organisées.

Rodez a été l’un des premiers concernés par ces surprises, en s’inclinant à Canet-en-Roussillon alors qu’il se déplaçait en favori logique. Le RAF savait qu’il avait besoin d’un match maîtrisé pour retrouver un peu de confiance, mais la rencontre s’est rapidement transformée en illustration de ses difficultés actuelles. Les Ruthénois ont eu la balle, sans jamais parvenir à donner du rythme ni à créer de véritables situations dangereuses.

Canet, de son côté, a attendu son moment et l’a saisi dès le retour des vestiaires grâce à un but de Kingue à la 47e minute. Derrière, Rodez n’a pas trouvé la solution et a terminé sans réelle réaction, confirmant sa période délicate, marquée par « une seule victoire depuis deux mois ». Un gros coup dur pour le RAF, qui, éliminé dès le 8e tour, se retrouve désormais tourné vers une Ligue 2 où il ne possède plus que deux points d’avance sur la zone rouge. Cette sortie, face à un adversaire de National 3, met en lumière un collectif en manque d’efficacité et de certitudes, qui jouera gros lors de son déplacement à Troyes le 6 décembre.

Un "petit" d'Alsace élimine le Red Star de la coupe de France

La deuxième surprise en Coupe de France est venue d’Alsace, où Biesheim a créé l’un des exploits de ce tour en sortant le Red Star, troisième de Ligue 2. L'après-midi a été intense et spectaculaire. Les Haut-Rhinois ont d’abord ouvert le score sur un penalty obtenu par Alexandre Valbon et converti avec sang-froid par Alain Reppert à la 35e minute. Le Red Star est revenu juste après la pause, grâce à une tête lobée de Hacen Benali, avant que la rencontre ne s’emballe. Le poteau de Pape Diop pour Biesheim et la transversale trouvée par Joachim Eickmayer pour les Audoniens ont rythmé une fin de match où les deux équipes ont eu la possibilité de plier l’affaire.

Faute de décision, tout s’est joué aux tirs au but. La séance a été interminable, nerveuse, tendue, jusqu’à ce que le gardien Axel Gentner repousse la dixième tentative du Red Star pour offrir une qualification historique aux siens. Un moment que le club qualifie de « plus bel exploit de Biesheim en Coupe de France ». Avec cet exploit, Besheim rappelle que les surprises font le charme de la Coupe de France. Aux Verts de St-Etienne de s'en souvenir ce soir face à Ecotay-Moingt...

Les Haut-Rhinois connaîtront leur futur adversaire lundi lors du tirage au sort au Parc des Princes, tandis que le RAF, lui, doit désormais se concentrer sur l’urgence du championnat.