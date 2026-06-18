La première journée de Ligue 2, c'est le 8 août à Sochaux. Et les Doubistes ne comptent pas faire de la figuration. En quelques jours seulement, le club doubiste a recruté Victor Lobry puis Freddy Mbemba, ailier en provenance de Charleroi sous forme de prêt avec option d'achat. Un adversaire qui se renforce vite, et qui envoie un message clair avant même le coup d'envoi de la saison.

L'ASSE démarrera son championnat en déplacement à Sochaux. Pas à Geoffroy-Guichard, pas devant son public, pas dans la chaleur du Chaudron. À Sochaux, dans un stade qui sera motivé par l'envie de frapper fort dès l'entrée en matière contre le club le plus médiatisé de Ligue 2.

Après avoir récupéré Victor Lobry, libre après sa saison blanche à Amiens, Sochaux s'attaque désormais au secteur offensif avec Freddy Mbemba. L'ailier franco-congolais de 23 ans n'a tourné qu'à 46 minutes de moyenne avec Guingamp cette saison. Mais ses données par 90 minutes racontent une autre histoire.

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Mbemba, le profil qui va donner du fil à retordre

Sur les duels offensifs gagnés, Mbemba affiche un centile de 98 en Ligue 2. Ce que dit un centile de 98 concrètement : le joueur fait mieux que 98% des ailiers de son championnat sur ce critère, par 90 minutes jouées. Sur les touches dans la surface adverse, 93. Sur les fautes subies, 84. Sur les centres réussis, 84. Sur les passes vers la surface, 89.

C'est un ailier qui se bat, qui provoque, qui attire les fautes et qui crée des situations dangereuses en permanence.

Le bémol est réel : il marque peu, reste inefficace devant le but, et sa vitesse de pointe est une faiblesse identifiée. Mais pour les défenseurs qui devront le contenir, ce n'est pas son efficacité qui sera le problème. C'est sa capacité à créer le désordre dans les couloirs et à provoquer les contacts.

Sochaux : Un adversaire à ne pas sous-estimer d'emblée

Ce mercato doubiste parle. Sochaux ne recrute pas pour figurer, il recrute pour ne pas rater sa saison dès l'entame. Et l'ASSE, avec ses kops fermés pour les deux premières réceptions à domicile, se déplacera à Sochaux sans avoir encore joué devant son public.

Ian Cathro, nouveau sur le banc stéphanois, découvrira la Ligue 2 face à une équipe qui a eu le temps de se préparer, de travailler ses automatismes, et qui sera portée par l'envie de créer la surprise contre les Verts. Première journée, premier test, premier message à envoyer. La saison de l'ASSE commencera là-bas, dans le Doubs, face à un adversaire qui ne compte pas rester spectateur.

Source : Morning-Foot