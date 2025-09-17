Relégués de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne et le Stade de Reims se retrouvent ce samedi dans un duel très attendu au sommet de la Ligue 2.

Invaincus, les Verts veulent s’imposer à Geoffroy-Guichard face à un adversaire encore en rodage à l’extérieur.

L’ASSE veut confirmer à domicile

Avec 11 points en 5 matchs, l’ASSE réalise un excellent début de saison. Toujours invaincus, les hommes d’Eirik Horneland affichent une solidité nouvelle et une capacité à faire la différence dans les moments clés. À domicile, les Verts ont montré deux visages : un match maîtrisé contre Rodez (4-0), et un nul frustrant face à Grenoble (1-1). Malgré cela, 4 points sur 6 à Geoffroy-Guichard placent les Stéphanois dans la bonne dynamique.

La force offensive du groupe, désormais bien identifiée, pourrait encore faire des dégâts, surtout face à un adversaire qui peine à voyager. Et avec un banc riche, les Verts ont les arguments pour faire basculer ce type de rencontre.

Reims peine en déplacement

Côté rémois, le bilan est plus contrasté. L’équipe champenoise affiche de belles intentions de jeu mais n’a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison. Pire, sur 9 points possibles hors de ses bases, Reims n’en a pris que 2 :

2-2 à Amiens (J1)

0-2 à Pau

1-1 à Annecy

Le dernier nul à Annecy a été marqué par la performance du gardien adverse Florian Escales, auteur d’un arrêt décisif sur penalty face à Teddy Teuma. Malgré une domination dans le jeu, les Rémois ont encore manqué de réalisme.

Pallois absent, Leautey en forme

Reims devra faire sans son pilier défensif Nicolas Pallois, absent pour plusieurs semaines. Une perte importante pour l’arrière-garde champenoise. En revanche, l’ailier Antoine Leautey, arrivé d’Amiens, pourrait être un facteur X à surveiller. Percutant et rapide, il représente l’un des rares éléments en forme du côté rémois.

Autre dossier, celui de Keita Nakamura. Le Japonais n’a pas encore disputé de minute cette saison. En manque de rythme, sa titularisation paraît improbable, mais sa présence dans le groupe pourrait offrir une option en fin de match.

Les chiffres clés avant ASSE – Reims