Leader de Ligue 2, l’ASSE n’a toujours pas connu la moindre défaite depuis le début du championnat. Avec une effectif relativement impressionnant, les Verts s'imposent comme l'épouventail de la L2. Quoi de plus logique après 25M dépensés ? Mais cela ne suffit pas à convaincre l'UNFP. Aucun Stéphanois n’a été retenu parmi les joueurs du mois d’août.

Le pari des dirigeants stéphanois était risqué cet été. En choisissant de conserver leurs cadres, ils ne se sont pas facilités la tâche. Si le pari semble gagnant pour Stassin et Davtishvili, il ne l'est pas avec Pierre Ekwah, toujours absent des terrains.

Boakye, Cardona, Davitashvili : l'effectif XXL de l'ASSE

Une fois la déception passée pour certains, les supporters ont eu droit à un Lucas Stassin impérial à Clermont. Le Stéphanois s’est montré doublement décisif en seulement dix minutes de jeu (1 but, 1 passe décisive).

Déjà sans son attaquant belge, l'attaque de l'ASSE se démarquait en Ligue 2. Augustine Boakye affiche déjà cinq contributions (2 buts, 3 passes décisives), tandis que Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona comptent chacun deux réalisations. Avec déjà six buteurs différents depuis le début de saison, Horneland dispose ainsi d’un revolver à six coups bien garni.

Aucun Stéphanois nominé ?

Mais cela n’a pas suffi à convaincre l’UNFP. Les trois candidats retenus pour inaugurer le trophée du joueur du mois d'août sont connus. Teddy Averlant (Amiens), déjà impliqué dans trois buts, Enzo Bardeli (Dunkerque, 2 buts et 2 passes décisives) et Damien Durand (Red Star, 3 buts).

Malgré un départ canon, la bande d’Eirik Horneland ne sera pas représentée lors de ce premier mois de championnat. Un choix qui laisse forcément un goût amer dans le Forez, où beaucoup estiment que la régularité et l’efficacité stéphanoise auraient mérité au moins une nomination.