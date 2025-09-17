Après quatre journées de championnat en Ligue 1, cinq en Ligue 2 et six en National, ils ne sont plus que six à avoir résisté à tous les pièges. L'ASSE en fait partie ! Un club des invincibles, où la constance et la régularité tracent la voie d’un début de saison réussi... et d'une saison auréolée d'un trophée ?

Sans surprise, le Paris Saint-Germain tient son rang. Avec une attaque impressionnante et une défense rarement mise en défaut, les Parisiens ont déjà signé plusieurs victoires nettes, dont un 6-3 spectaculaire à Toulouse et un succès maîtrisé contre Lens (2-0). Le collectif parisien, porté par ses stars, affiche une assurance qui place déjà le club de la capitale parmi les grands favoris pour conserver son titre.

Dans leur sillage, Lille confirme son statut de solide prétendant. Les Dogues ont fait forte impression avec un retentissant 7-1 infligé à Lorient, illustrant la puissance offensive de l’équipe nordiste. Plus récemment, le succès contre Toulouse (2-1) a mis en avant leur capacité à gérer des matchs serrés. Toujours invaincus, les Lillois avancent avec régularité, et démontrent qu’ils comptent bien jouer les premiers rôles cette saison.

Dijon et Laval, les outsiders de Ligue 2

En National, Dijon s’invite dans ce cercle restreint. Le club bourguignon, qui poursuit sa reconstruction, affiche un bilan très honorable de 2 victoires et 4 nuls. des résultats qui replacent le DFCO dans une dynamique positive et alimentent les ambitions de retrouver la Ligue 2 à moyen terme. Toujours en National, c'est le FC Versailles qui affolent les statistiques. S'ils n'ont à ce jour disputé que 4 rencontres, ils les ont toutes remportées ! Un début de saison canon dont il va falloir observer s'il correspond à un feu d'artifice éphémère ou bien s'il pose les bases d'une saison historique pour les Parisiens !

En Ligue 2, Laval, de son côté, surprend par sa régularité et son efficacité. Les Tangos ont déjà pris des points précieux face à des adversaires réputés coriaces et s’appuient sur un jeu collectif bien huilé. Porté par un Ethan Clavreul en grande forme – auteur de trois buts depuis le début de saison –, le club mayennais s’installe parmi les meilleures attaques du championnat et confirme son statut de trouble-fête. De quoi redonner de la consistance au match nul obtenu par les Verts chez les Tangos, lors de la première journée de championnat (3-3).

L’ASSE, leader affirmé

Enfin, l’AS Saint-Étienne domine ce club des 6 avec brio. Les Verts, leaders de Ligue 2 avec 11 points, ont marqué onze buts en cinq rencontres, pour seulement trois encaissés. Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili comptent chacun deux réalisations, tandis qu’Augustine Boakye s’impose déjà comme le meilleur passeur du championnat avec trois offrandes... mais également deux buts !

Capables d’enchaîner les démonstrations offensives comme lors du large succès contre Rodez (4-0), mais aussi de s’imposer dans des rencontres plus équilibrées, à l’image de la victoire obtenue sur la pelouse de Clermont (2-1), les Stéphanois confirment leur ambition de retrouver la Ligue 1. Leur solidité et leur régularité les placent logiquement parmi les clubs les plus redoutés du championnat.