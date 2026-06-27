Interrogé par Evect, Laurent Batlles n'a pas seulement évoqué son parcours d'entraîneur ou son attachement à l'ASSE. L'ancien coach stéphanois s'est longuement exprimé sur la situation actuelle du club, livrant un regard critique sur les choix opérés depuis plusieurs mois. Du départ de Philippe Montanier au recrutement du nouvel entraîneur, en passant par le mercato et la stratégie de Kilmer Sports, Batlles ne cache pas ses interrogations.

Laurent Batlles révèle avoir échangé avec Philippe Montanier avant son arrivée à Saint-Étienne. Les deux hommes se connaissent de longue date et l'ancien entraîneur des Verts assure même l'avoir mis en garde avant qu'il ne prenne ses fonctions. « Je les avais prévenus de beaucoup de choses et les avais appelés quand ils étaient arrivés. Je ne suis pas étonné que Philippe ne soit pas resté. »

« Je ne suis pas surpris » du départ de Philippe Montanier

S'il précise ne pas connaître les raisons exactes de son départ, Batlles estime que Montanier a rapidement été confronté à une réalité plus complexe que prévu. « Je pense qu'il n'a peut-être pas eu ce qu'il voulait, ce qu'il a demandé. Je pense qu'il a été déçu du niveau qu'il a eu pendant sept matchs et du niveau qu'il a eu ensuite. »

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Selon lui, les premiers résultats positifs ont masqué certaines limites de l'équipe. « Les sept premiers matchs étaient bien en termes de résultats mais certains n'étaient pas aboutis. Quand il y a quelques blessés et que ça va un peu moins bien, on connaît la pression qu'il y a ici... Il fallait faire attention. »

Il compare même cette situation à celle qu'il a lui-même connue sur le banc stéphanois. « Pendant les dix matchs qu'on ne perd pas, on n'était pas bons, ce n'était pas ce que je voulais dans le jeu, mais on prenait les points. Puis d'un seul coup, quatre ou cinq blessés, on perd cinq matchs d'affilée. Tu ne sais même pas comment tu les perds. »

Le choix du nouvel entraîneur questionne Laurent Batlles

C'est sans doute sur ce point que Laurent Batlles se montre le plus perplexe. Sans remettre en cause les qualités du nouvel entraîneur, il peine à comprendre la logique suivie par la direction stéphanoise. « Ce qui m'a surpris, c'est qu'on est allé chercher Horneland, derrière Philippe Montanier arrive, et derrière tu reprends quelqu'un qui est dixième du championnat portugais... Franchement, je ne lui souhaite qu'une chose, c'est qu'il réussisse. »

Pour lui, la Ligue 2 possède des spécificités qui nécessitent une parfaite connaissance du championnat. « Je n'arrive pas à comprendre. Il faut connaître le championnat de Ligue 2. Quelqu'un qui connaissait le championnat, qui savait comment construire et mettre quelque chose en place, ça aurait été mieux. »

« Le recrutement se fait au mois de juin »

Pour Batlles, les difficultés de l'ASSE trouvent aussi leur origine dans la manière dont les effectifs sont construits. « Ce que je ne comprends pas également, c'est les joueurs que tu recrutes l'hiver. Pourquoi tu ne les fais pas au mois de juin ? »

Il estime qu'un entraîneur identifie immédiatement les besoins de son groupe. « Quand un entraîneur arrive, il voit les choses. Quand je suis arrivé, je savais que je n'allais pas jouer avec les mecs qui étaient là. La moitié ne voulait pas rester, sauf que tu n'as pas les moyens. »

Laurent Batlles ne comprend pas le projet

Au-delà des choix sportifs, c'est la stratégie globale du club qui interroge Laurent Batlles. Il ne comprend pas pourquoi l'investissement financier consenti après la relégation n'a pas été réalisé un an plus tôt. « Si tu t'étais donné les moyens de te maintenir la saison dernière avec une équipe à la hauteur de ce qu'ils ont mis cette année... Quand tu mets 25 millions l'année suivante en Ligue 2, quel est l'intérêt de ne pas l'avoir fait avant ? Quel est le projet concrètement aujourd'hui ? »

L'ancien entraîneur estime que les priorités doivent être ailleurs. « À Saint-Étienne, remontes normalement, stabilises-toi et après tu pourras essayer de mettre quelque chose en place. Tu ne vas pas révolutionner le football, c'est impossible. »

Une inquiétude pour l'attractivité du club

Enfin, Batlles conclut en évoquant la difficulté d'attirer certains joueurs lorsque le projet manque de lisibilité. Il se remémore son arrivée à Saint-Étienne lorsqu'il était joueur. « J'avais Lens, Nantes... Quel est l'intérêt pour moi de me mettre dans un chantier ? Je viens parce que c'est Christophe Galtier qui m'appelle. »

Selon lui, cette problématique existe toujours aujourd'hui. « Les joueurs préfèrent un projet stable que de mettre les pieds dans quelque chose qui ne semble, de l'extérieur, pas maîtrisé. »

Des propos qui devraient nourrir les débats autour de la stratégie sportive de l'ASSE, à quelques semaines d'un mercato estival déjà annoncé comme déterminant pour la suite du projet stéphanois.