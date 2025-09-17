Invaincue après cinq journées de championnat, l’ASSE s’illustre par son efficacité… et sa discipline. Des chiffres révélateurs du travail d’Eirik Horneland sur l’impact physique maîtrisé.

Trois victoires, deux nuls, aucune défaite : les Verts ont parfaitement négocié leur entame de championnat. Avec 11 points en cinq journées, l’ASSE caracole en tête de la Ligue 2. Mais au-delà des résultats, c’est la manière qui peut-être souligné. Et plus précisément, la capacité des Stéphanois à allier intensité et rigueur.

Car si l’ASSE est l’une des équipes les plus agressives sur le terrain – 13,2 fautes par match – elle reste bien loin des mauvais élèves de la Ligue 2 comme Annecy (17,6 fautes/match) ou Nancy. Saint-Étienne se classe 9e au nombre de fautes commises, signe d’un pressing globalement maîtrisé.

Une agressivité maîtrisée pour l'ASSE

Malgré cette intensité relative, les Verts se montrent plutôt disciplinés : seulement 8 cartons jaunes en 5 journées, et toujours aucun carton rouge au compteur. Un total qui place l’ASSE au 14e rang du classement des cartons jaunes, loin derrière des équipes comme Annecy (16 jaunes), Le Mans (14) ou Pau (10).

À titre individuel, Ebenezer Annan et João Ferreira sont les plus sanctionnés avec 2 avertissements chacun. Suivent Moueffek, Stassin, et Nadé, tous à 1 carton. Face à Clermont, Maxime Bernauer est le seul stéphanois à avoir été sanctionné d'un avertissement largement mérité.

Pour l'heure, aucun joueur n’est donc encore menacé de suspension, même si la nouvelle règle de la LFP (suspension automatique après 5 cartons jaunes) pourrait vite faire basculer certains éléments vers une sanction en cas de récidive.

Horneland impose sa marque

Ce comportement illustre un certain progrès pour Horneland et sa bande. Saint-Étienne allie désormais l’efficacité à la discipline. Et quand on sait que la Ligue 2 se joue souvent sur des détails, ce calme retrouvé pourrait bien faire la différence dans la course à la montée.

