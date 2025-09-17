Face aux tensions entre la Fédération et la Ligue, le président de la FFF Philippe Diallo tente d’apaiser le climat. Il propose un compromis autour de la réforme de la gouvernance. Objectif : une mise en place pour 2026-2027.

Le 10 juin dernier, le Sénat a voté une réforme majeure visant à transformer la Ligue en « société de clubs ». Cette réforme renforce le rôle de la Fédération française de football. Une « Premier League à la française » qui n’a pas manqué de faire réagir.

Si la Ligue de Football Professionnel (LFP) et les clubs ne sont pas opposés à l’idée de moderniser le système, ils dénoncent le passage en force. Ce passage a été opéré par les sénateurs Laurent Lafon (UDI) et Michel Savin (LR). Un rapport critique a même été rédigé cet été par l’ensemble du secteur professionnel (LFP, clubs, joueurs, entraîneurs). Cela visait à pointer les failles du projet.

Diallo propose un compromis

Après plusieurs semaines de silence, Philippe Diallo est sorti du bois. Devant son comité exécutif, le président de la FFF a présenté une contre-proposition. Via des propos rapportés par le journal L'Equipe, il explique que « Cette réforme est indispensable pour avoir un système plus efficace, plus transparent et qui permette au foot pro d'avoir une gouvernance modernisée », a-t-il affirmé.

Concrètement, Diallo défend toujours la création d’une société regroupant les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, le fonds CVC et la Fédération. La FFF disposerait d’une « action de préférence » avec un droit de veto sur certaines thématiques. Cette société gérerait les droits télé, les paris et l’organisation des compétitions. Par ailleurs, la DNCG reviendrait sous le giron fédéral.

« Il ne s’agit pas pour la Fédération de mettre la main sur la Ligue », insiste Diallo, qui veut montrer patte blanche auprès du football professionnel.

Entre apaisement et réalités politiques

Pour calmer les esprits, Diallo propose que les rémunérations des dirigeants de cette société soient libres, contrairement à ce qu’avaient imposé les sénateurs. Mais il rappelle aussi que le texte ne pourra pas être réécrit de fond en comble : « Il me semble illusoire de vouloir réformer de fond en comble ce qui a été voté par les sénateurs. »

Le président de la FFF fixe l’horizon : une adoption d’ici à la saison 2026-2027. « Le calendrier politique n’est pas favorable, reconnaît-il. Mais les travaux du Parlement vont se poursuivre. Il faut donc travailler entre nous pour être prêts à proposer une vision d’avenir lorsque les conditions seront réunies. »

Une bataille institutionnelle qui se poursuit

Cette réforme illustre une fois de plus les tensions historiques entre Fédération et Ligue. Chacune défend son territoire. Le bras de fer est loin d’être terminé. Toutefois, la main tendue de Philippe Diallo marque une volonté d’éviter la fracture totale. Reste à savoir si les clubs et la LFP accepteront ce compromis. Sinon, poursuivront-ils leur opposition à une réforme qui pourrait redessiner en profondeur le paysage du football français ?