Sur le papier, l'ASSE a de quoi voir venir. Sur le terrain, l'argent n'a jamais garanti une place en Ligue 1. Focus sur les budgets des clubs de Ligue 2 par Sportune.

Trente-cinq millions d'euros. Ce serait le budget affiché par l'AS Saint-Étienne (ASSE) pour cette saison 2026-2027, et seul un club fait mieux dans tout le championnat : le FC Metz, avec ses 40 millions. Les Verts devancent ainsi le FC Nantes et le Stade de Reims, calés à 30 millions chacun, et écrasent des formations comme l'US Boulogne, qui doit se contenter de 7 millions pour affronter la même Ligue 2.

Un budget qui place l'ASSE en position de force

Le tableau publié par Sportune ne laisse pas de place au doute sur la hiérarchie financière du championnat. Les 18 clubs de Ligue 2 cumulent 323,5 millions d'euros de budget, pour une moyenne théorique de 18 millions. Mais cette moyenne trompe : la médiane tombe à 13 millions, preuve que quelques cadors tirent les chiffres vers le haut pendant qu'une majorité de clubs se débrouille avec bien moins.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Metz, fraîchement relégué comme Saint-Étienne, complète le podium des budgets avec Nantes et Reims. Un trio de clubs récemment passés par l'élite qui n'a, sur le papier, rien à faire dans le ventre mou d'une deuxième division. L'écart avec Boulogne atteint 33 millions d'euros, soit un rapport de 5,7 pour les Messins.

Metz, le concurrent direct de l'ASSE

Le seul club à disposer d'un budget plus important que l'ASSE n'est autre que Metz, promu et relégué au même rythme que les Verts ces dernières saisons, et donc concurrent direct sur l'objectif d'une remontée express. Un budget de 35 millions donne des moyens, pas des garanties : la Ligue 2 a régulièrement vu des cadors financiers rater leur access à la Ligue 1, pendant que des clubs mieux gérés sportivement grimpaient sans forcer sur le porte-monnaie. L'ASSE en fait la triste expérience la saison dernière.

Une Ligue 2 sous tension financière

Le contexte général du championnat reste préoccupant. En 2025, les clubs de Ligue 2 avaient cumulé 201,736 millions d'euros de chiffre d'affaires hors mercato, pour 417,295 millions de charges d'exploitation. Résultat : un trou net de 75,429 millions d'euros sur l'ensemble du championnat. Dans ce paysage économique fragile, disposer du deuxième budget n'est pas un luxe anodin pour l'ASSE, c'est une nécessité pour viser la remontée sans sombrer dans les problèmes qui plombent une bonne partie de la division.

Reste à transformer ces moyens en résultats sur le terrain, ce que l'argent seul n'a jamais fait à la place des joueurs. Pour l'instant, l'ASSE assume son statut.

Classement des budgets Ligue 2 2026-2027