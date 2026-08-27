C'est une information que nous vous annoncions en exclusivité depuis plusieurs jours : l'aventure stéphanoise de Mickaël Nadé est bel et bien terminée. Le défenseur central formé au club n'appartient plus à l'ASSE. Le club ligérien poursuit son dégraissage en cette fin de mercato.

Du côté de la Russie, le transfert est désormais publiquement confirmé par le média Sportmail, qui apporte de nouveaux détails majeurs sur la finalisation du dossier.

Nadé est en russie depuis une semaine

Si les démarches administratives touchent à leur fin à l'instant présent, le départ du joueur durant ce mercato était en réalité entériné en coulisses depuis plusieurs jours.

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Selon nos informations complémentaires, Mickaël Nadé est arrivé à Moscou il y a tout juste une semaine. Dès le lendemain, l'expérimenté défenseur paraphait son contrat avec le club de Dubai United. De ce fait, le transfert entre l'ASSE et la formation émiratie est définitivement scellé depuis plusieurs jours, signifiant que le joueur n'était déjà plus sous contrat avec le club du Forez.

À présent, seule reste à concrétiser la signature du prêt vers la formation moscovite, où le joueur effectue déjà ses premiers pas sur le terrain d'entraînement.

« Mickaël Nadé est arrivé à Moscou et s'entraîne aujourd'hui avec l'équipe pour la première fois. Son prêt en provenance de Dubai United sera finalisé très prochainement », a ainsi confirmé officiellement le service de presse du Rodina Moscou à Sportmail.

Un transfert à Dubai puis un pret à Moscou dans ce mercato

Ce montage financier et sportif particulier repose sur la synergie de deux clubs appartenant au même homme d'affaires. En effet, Dubai United et le Rodina Moscou partagent le même propriétaire : le milliardaire russe Sergey Lomakin, cofondateur de la célèbre enseigne Fix Price.

Ce système permet à Nadé d'être transféré vers le club dubaïote avant de rejoindre directement Moscou sous la forme d'un prêt d'une saison pour venir renforcer l'arrière-garde de l'équipe russe durant ce mercato estival.

Une page qui se tourne à l'ASSE

Pur produit du centre de formation stéphanois, Mickaël Nadé (27 ans) tire sa révérence après de longues années au service des Verts.

Au total, le défenseur aura disputé 144 rencontres toutes compétitions confondues sous le maillot vert, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives. En Ligue 1, il comptabilise 57 apparitions sous la tunique stéphanoise. Placé dans le loft de l'Étrat depuis la reprise par le staff d'Ian Cathro, il trouve enfin un point de chute pour poursuivre sa carrière. Son départ permet à l'ASSE de poursuivre son dégraissage massif en cette fin de mercato.