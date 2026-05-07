Une mauvaise nouvelle vient de tomber pour l'un des concurrents de l'ASSE. Juste avant d'affronter Montpellier pour la dernière journée de Ligue 2, le Red Star vient d'apprendre que son défenseur, Pierre Lemonnier, sera indisponible pendant plusieurs mois.

La dernière journée de Ligue 2 va tenir toutes ses promesses dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Avec 57 points au compteur, le Red Star totalise le même total que l'ASSE. Seule la différence de buts sépare les deux équipes (+16 pour Saint-Étienne et +6 pour le Red Star). Tout va donc se jouer lors de l'ultime journée pour connaître le classement final entre Le Mans, l'ASSE et le Red Star. Sans oublier Rodez et Reims, qui veulent conserver leur place dans le top 5.

Si de nombreux joueurs vont sans doute encore manquer à l'appel côté stéphanois, cela sera également le cas pour d'autres effectifs de Ligue 2. Le portier du Mans, Nicolas Kocik, sera forfait. Ce sera aussi le cas de Pierre Lemonnier, défenseur central du Red Star.

Une saison qui s'arrêtera à 27 matchs de Ligue 2

Élément clé du dispositif de Grégory Poirier, Pierre Lemonnier a disputé 27 rencontres de Ligue 2 cette saison. Le défenseur central de 32 ans a trouvé le chemin des filets à une reprise. Il a également délivré deux passes décisives cette saison. Mais tout a basculé à la 31e minute de jeu, le week-end dernier, lors de la victoire 3-1 de son équipe sur la pelouse du Mans. Le défenseur central formé au Stade Rennais a par la suite été remplacé par Josué Escartin. La très mauvaise nouvelle est tombée cette semaine, puisqu'il souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur.

Le joueur manquera donc forcément le prochain match de Ligue 2, ainsi que d'éventuels play-offs d'accession à la Ligue 1. Grégory Poirier devra donc repenser son système de jeu face à Montpellier. Le coach du Red Star va devoir s'appuyer sur Huard, Durivaux, Escartin ou Danger pour déterminer quels seront ses trois centraux dans son système à cinq défenseurs.